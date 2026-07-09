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UŽIVO SARAJEVO - INTER TURKU: Počeo je meč na "Koševu" 0
Sarajevo Inter Turku uživo prenos Konferencijska liga livestream link Arena sport
Sarajevo Inter Turku uživo prenos Konferencijska liga livestream link Arena sport
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UŽIVO SARAJEVO - INTER TURKU: Počeo je meč na "Koševu"

Fudbaleri Sarajeva od 21 čas dočekuju finski Inter Turku u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Sarajevo počinje evropsku sezonu u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu protiv finskog Intera Turku.

"Bordo tim" sa novim-starim trenerom Zoranom Zekićem želi pobjedu na stadionu "Koševo" kako bi stekao dobre šanse za prolaz u revanšu, koji se igra za sedam dana u Finskoj.

Zekić je u najavi meča istakao da su "skenirali" Fince i da će uspjeti da se suprotstave na pravi način, iako je priznao da će biti teška utakmica. "Mislim da ćemo se patiti da se ne lažemo, ali nadam se da ćemo to izvući na karakter. Nemamo vremena za kukanje ili dublje promišljanje", rekao je između ostalog Zekić.

U slučaju da sarajevski tim uspije da eliminiše finski klub, u narednoj rundi ga očekuje duel sa turskim Bašakšehirom.

Meč između Sarajeva i Intera na rasporedu je večeras s početkom u 21 čas, a pravdu na stadionu "Asim Ferhatović Hase" dijeliće grčki arbitar Fotis Polihronis.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
21:07

6' Sarajevo ima više loptu

"Bordo" tim više drži loptu u nogama s namjerom da ugrozi gol Finaca, koji se zasad uspješno brane . 

21:00

1' Počela je utakmica

Grčki sudija je dao znak za početak meča.

20:15

Sudije iz Grčke

Glavni arbitar na "Koševu" večeras je Fotios Polhronis sa sunarodnicima Lazarosom Dimitriadisom i Janisom Minoudisom. Četvrti sudija je Aleksandros Cakalidis, takođe iz Grčke. 

20:11

Poznati su sastavi

SARAJEVO: Banić (GK), Ristovski, Gojković, Marudza, Beganović, Elezi, Cimirot, Ljajić (K), Kuprešak, Kjereme i Mikić.

INTER TURKU: Huhanen (GK), Niskla, Hamalainen (K), Kangasniemi, Sarinen, Lalne, Ahlabu, Tumlnen, Esomba, Konteh i Jeopta.

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