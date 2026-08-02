Netfliksov triler "Gospodar kuće" postao apsolutni hit: Šokantni triler vodi vas u najgroteskniju igru moći

Mračnija, uvrnuta zamjena za film "Knives out" na Netfliksu privukla je veliku pažnju gledaoca.

Izvor: YT Netflix

"Jezivo" bogati ljudi koji rade odvratne stvari nisu koncept koji već nismo vidjeli. Novo Netfliksovo ostvarenje, "Gospodar kuće" ("Master of the House"), svakako se poigrava ovim konceptom na groteskno uznemirujuć način, ali kombinuje dvije dobro voljene ideje tako da djeluje svježe i vrijedno gledanja.

Stilski snimljena, serija odmah počinje sa premisom u stilu filma "Nož u leđa" ("Knives Out"), započinjući podlu dramu i obmanu smrću patrijarha. Ovo je skladno utkano u skandalozno rivalstvo nalik onom u seriji "Nasljednici" ("Succession"), gdje su likovi neprestano jedni drugima za vratom, boreći se za nasljedstvo i spremni da pređu nezamislive granice kako bi se dočepali novca svojim pohlepnim prstima.

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Ljubitelji obje serije obožavaće ovaj triler, iako će vam za njega biti potreban jak stomak, jer postaje provokativna priča o posjedovanju, ukrašena vizuelnim prizorima koje je često teško gledati. Uz se*sualno zlostavljanje, ubistvo i manipulaciju, svi likovi su naoružani neutoljivom potrebom za vlasništvom, koja je toliko odbojno eksplicitna da ćemo možda s vremena na vrijeme morati da skrenemo pogled. Ipak, naša strpljivost biva nagrađena najzadovoljavajućim završetkom, piše Collider.

Netfliksov "Gospodar kuće" nudi misteriju ubistva u stilu filma "Nož u leđa". Jedan od najranije uspostavljenih odnosa u "Gospodaru kuće" jeste onaj između glave porodice, Rungrodža (Tirapong Lervrakvong), i njegove lične sluškinje, Kaimuk (Narija Gulmongkolpeč). Ten odnos se odmah izdvaja od tradicionalnog modela gospodar-sluga koji vidimo kod ostalog osoblja, jer Rungrodž traži Kaimukino mišljenje tokom svađe između svojih sinova. Samim tim što joj daje glas, on uspostavlja "posebnu" vezu između njih dvoje, ali i demonstrira svoju moć nad sinovima, ponižavajući ih mišljenjem podređene osobe.

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Vidi opis Netfliksov triler "Gospodar kuće" postao apsolutni hit: Šokantni triler vodi vas u najgroteskniju igru moći Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YT Netflix Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YT Netflix Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: YT Netflix Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YT Netflix Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YT Netflix Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YT Netflix Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YT Netflix Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YT Netflix Br. slika: 8 8 / 8

Ovo odmah podsjeća na Harlana (Kristofer Plamer) i Martu (Ana de Armas) iz filma "Nož u leđa", gdje je Harlan omalovažavajući prema svojim pohlepnim članovima porodice, ali se jasno vidi da mu je stalo do Marte. Međutim, "Gospodar kuće" ide korak dalje u pilot epizodi, kada Rungrodž i Kaimuk, šokantno, postaju muž i žena.

Ali, naravno, misterija ubistva ne može početi bez smrti od koje bi svi likovi imali koristi, a u ovakvim filmovima to je patrijarh. Kao i u "Nož u leđa", kroz zaplet potrage za ubicom uglavnom idemo iz perspektive sluškinje, dok se ostatak porodice svađa oko nasljedstva i obično ostaje zgrožen onim što je dobio (ili onim što nije). Čini se da je Kaimuk jedina koju uopšte zanima da reši ubistvo, dok je čak i policija zadovoljna time da sve proglasi nesrećnim slučajem.

U finalu serije dobijamo cjelovit prikaz njihovog tajanstvenog odnosa — on je duboko uznemirujuć i neobjašnjiv baš onako kako biste očekivali da bude, a ipak uspijeva da vas ostavi bez daha. Međutim, najzanimljiviji način da se raščlani njihova veza jeste kroz motiv leptirova.

Rungrodžova kolekcija leptirova postaje zastrašujuća vizuelna metafora za njegov pogled na svijet. Lepota se ne odobrava niti joj se divi - ona se hvata, probada iglom i posjeduje. On svoju naklonost pokazuje tako što je prikuje i zatvori u stakleni zatvor sa pažljivom preciznošću. Serija se poigrava vezom između moći i ljepote, jer obično vidimo elitu kako pažljivo njeguje svoj izgled i prepušta se raskošnim stvarima. Ali Rungrodž ide korak dalje držeći živo biće u zatočeništvu, što se direktno prenosi na to kako on posmatra Kaimuk. Zanimljivo je da postoje scene u kojima vidimo i samu Kaimuk kako učestvuje u njegovom hobiju nakon što on umre, nagovještavajući da njih dvoje možda ipak nisu toliko različiti, piše Collider.

(Mondo.rs)