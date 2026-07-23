Deset epizoda napetosti, misterije i straha: Serija koju vrijedi vratiti na listu gledanja

Serija "The Outsider" svojevremeno je bila jedna od najpopularnijih, a nakon godina tišine,

Izvor: printscreen/youtube/HBO

Rijetko se dešava da se serija koja bude proglašena od strane publike za "remek-djelo" bude tako olako zaboravljena kao što se dogodilo sa HBO naslovom "The Outsider".

Uprkos jakim ocjenama za horor - triler, publika kao da se namjerno trudila da potisne "The Outsider" sve do sad.

The Outsider Izvor: YouTube

Posljednjih nedjelja, pomenuti naslov viđamo svuda - na listama preporuka, na društvenim mrežama, diskaveru... a razloge nije teško pogoditi.

HBO mini-serija od 10 epizoda, zasnovana na istoimenom romanu Stivena Kinga iz 2018. godine i predvođena Džejsonom Bejtmanom, bez traćenja vremena ulazi direktno u mračnu priču o tuzi i krivici.

O čemu se radi u seriji?

Gradić u Džordžiji potresa ubistvo dječaka, a detektiv Ralf Anderson brzo hapsi lokalnog trenera Terija Mejtlanda (Džejson Bejtman). Iako postoje neoborivi dokazi protiv Terija, privatni istražitelj otkriva isto toliko čvrste dokaze da je on u vrijeme zločina bio van grada.

Izvor: printscreen/youtube/HBO

Umjesto duge istrage, priča dobija brutalan obrt: član porodice ubijenog dječaka ubija Terija ispred suda. Teri na samrti tvrdi da je nevin, čime se tipična krimi-drama u trenutku pretvara u zastrašujući natprirodni triler.

Besprijekoran tok i dinamika iz epizode u epizodu

Nakon Terijeve smrti, u priču ulazi Holi Gibni, omiljeni lik fanova Stivena Kinga. Njeni neobični uvidi i otvorenost ka natprirodnom spajaju je sa skeptičnim detektivom Ralfom.

Izvor: printscreen/youtube/HBO

Zajedno otkrivaju da iza svega stoji drevno stvorenje - El Kuko. Ova čudovišna pojava uzima likove nevinih ljudi kako bi ih optužila za zločine, hraneći se patnjom i tugom cijelog grada. Emotivni ulog i konstantna napetost čine da se epizode nižu potpuno prirodno i drže pažnju bez predaha.

Jeziv finiš

Završnica serije donosi tragičan i krvav obračun. Pod kontrolom čudovišta, lik Džeka Hokinsa ubija skoro čitavu ekipu protagonista prije nego što oduzme život i sebi. Preživljavaju samo Holi i Ralf.

Izvor: printscreen/youtube/HBO

Ralf na kraju uspijeva da uništi El Kuka i posthumno spere ljagu sa Terijevog imena. Iako je cijena u ljudskim životima ogromna, finale pruža izuzetno snažan i emotivno opravdan završetak, što je prava rijetkost za adaptacije djela Stivena Kinga, koje su često na meti kritika baš zbog krajnjih raspleta.

Da li ste gledali seriju?

(Mondo.rs)