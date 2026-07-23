logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Deset epizoda napetosti, misterije i straha: Serija koju vrijedi vratiti na listu gledanja

Deset epizoda napetosti, misterije i straha: Serija koju vrijedi vratiti na listu gledanja

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Serija "The Outsider" svojevremeno je bila jedna od najpopularnijih, a nakon godina tišine,

Serija Outsider ponovo među najgledanijima Izvor: printscreen/youtube/HBO

Rijetko se dešava da se serija koja bude proglašena od strane publike za "remek-djelo" bude tako olako zaboravljena kao što se dogodilo sa HBO naslovom "The Outsider".

Uprkos jakim ocjenama za horor - triler, publika kao da se namjerno trudila da potisne "The Outsider" sve do sad.

The Outsider
Izvor: YouTube

Posljednjih nedjelja, pomenuti naslov viđamo svuda - na listama preporuka, na društvenim mrežama, diskaveru... a razloge nije teško pogoditi.

HBO mini-serija od 10 epizoda, zasnovana na istoimenom romanu Stivena Kinga iz 2018. godine i predvođena Džejsonom Bejtmanom, bez traćenja vremena ulazi direktno u mračnu priču o tuzi i krivici.

O čemu se radi u seriji?

Gradić u Džordžiji potresa ubistvo dječaka, a detektiv Ralf Anderson brzo hapsi lokalnog trenera Terija Mejtlanda (Džejson Bejtman). Iako postoje neoborivi dokazi protiv Terija, privatni istražitelj otkriva isto toliko čvrste dokaze da je on u vrijeme zločina bio van grada.

Izvor: printscreen/youtube/HBO

Umjesto duge istrage, priča dobija brutalan obrt: član porodice ubijenog dječaka ubija Terija ispred suda. Teri na samrti tvrdi da je nevin, čime se tipična krimi-drama u trenutku pretvara u zastrašujući natprirodni triler.

Besprijekoran tok i dinamika iz epizode u epizodu

Nakon Terijeve smrti, u priču ulazi Holi Gibni, omiljeni lik fanova Stivena Kinga. Njeni neobični uvidi i otvorenost ka natprirodnom spajaju je sa skeptičnim detektivom Ralfom.

Izvor: printscreen/youtube/HBO

Zajedno otkrivaju da iza svega stoji drevno stvorenje - El Kuko. Ova čudovišna pojava uzima likove nevinih ljudi kako bi ih optužila za zločine, hraneći se patnjom i tugom cijelog grada. Emotivni ulog i konstantna napetost čine da se epizode nižu potpuno prirodno i drže pažnju bez predaha.

Jeziv finiš

Završnica serije donosi tragičan i krvav obračun. Pod kontrolom čudovišta, lik Džeka Hokinsa ubija skoro čitavu ekipu protagonista prije nego što oduzme život i sebi. Preživljavaju samo Holi i Ralf.

Izvor: printscreen/youtube/HBO

Ralf na kraju uspijeva da uništi El Kuka i posthumno spere ljagu sa Terijevog imena. Iako je cijena u ljudskim životima ogromna, finale pruža izuzetno snažan i emotivno opravdan završetak, što je prava rijetkost za adaptacije djela Stivena Kinga, koje su često na meti kritika baš zbog krajnjih raspleta.

Da li ste gledali seriju? 

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

serije HBO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA