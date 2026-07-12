Isprobajte hrskave italijanske picete sa paradajzom i origanom. Savršen recept za porodična okupljanja i dječije proslave.
Miris svježe pečenog testa, paradajza i origana teško koga ostavlja ravnodušnim.
Italijanske picete osvajaju hrskavom koricom i jednostavnim nadjevom, a ono što ih izdvaja od drugih recepata jeste činjenica da zadržavaju svoju teksturu i kada se potpuno ohlade. Upravo zato često su prvi izbor za porodična okupljanja i dječije proslave.
Osnovne informacije
Kuhinja: italijanska
Tip jela: pecivo
Porcije/Količina: 1 veliki pleh
Vrijeme pripreme: 30 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 35 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 3 sata i 5 minuta
Težina: lako
Sastojci:
Za tijesto:
- 500 g brašna tip 00
- 320 ml mlake vode
- 80 g grčkog jogurta
- 3 g suvog kvasca (ili 8 g svježeg)
- 1 kašičica meda
- 10 g soli
- 2 kašike maslinovog ulja
Za premaz:
- 250–300 ml pasiranog paradajza
- so po ukusu
- origano
- maslinovo ulje
- malo griza za pleh
Priprema:
1. korak: Pripremite početno tijesto
U veću posudu sipajte brašno, dodajte suvi kvasac, malo mlake vode i med. Sve kratko promiješajte, pokrijte i ostavite da odstoji oko 30 minuta, dok se na površini ne pojave mjehurići.
U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna možete da koristite umjesto tip 00.
Italijanski recept za picete: Hrskavo pecivo sa paradajzom i origanom koje će se razgrabiti čim ga poslužite
2. korak: Zamijesite tijesto
Dodajte grčki jogurt, so i ostatak vode. Miješajte varjačom ili viljuškom dok se sastojci ne povežu, zatim dodajte maslinovo ulje i nastavite da mijesite nekoliko minuta dok tijesto ne postane glatko i elastično.
3. korak: Ostavite tijesto da naraste
Pokrijte posudu kuhinjskom krpom ili providnom folijom i ostavite tijesto na toplom mestu dva do tri sata, odnosno dok ne udvostruči zapreminu.
4. korak: Oblikujte picu
Pleh dobro premažite maslinovim uljem i pospite tankim slojem griza. Pažljivo prebacite nadošlo tijesto u pleh, vodeći računa da ga što manje ispuhnete. Prstima ga razvucite u tanak, ravnomjeran sloj.
Paradajz nemojte stavljati u debelom sloju, jer će višak tečnosti omekšati tijesto tokom pečenja.
5. korak: Dodajte nadjev i ispecite
Paradajz blago posolite, pa ga ravnomjerno rasporedite preko tijesta. Pospite origanom i prelijte sa malo maslinovog ulja. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 250 stepeni oko 20 minuta na donjoj rešetki, a zatim još oko 15 minuta na gornjoj. Tokom pečenja, po potrebi dodajte još malo paradajza i premažite površinu maslinovim uljem.
6. korak: Isijecite i poslužite
Pečenu picu ostavite da se kratko prohladi, zatim je isijecite na manje pravougaonike ili kvadrate i poslužite toplu ili potpuno ohlađenu. Hrskava je i veoma ukusna i narednog dana.
(Stvar ukusa/Mondo)