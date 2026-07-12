logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Italijanski recept za picete: Hrskavo pecivo sa paradajzom i origanom koje će se razgrabiti čim ga poslužite

Italijanski recept za picete: Hrskavo pecivo sa paradajzom i origanom koje će se razgrabiti čim ga poslužite

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Isprobajte hrskave italijanske picete sa paradajzom i origanom. Savršen recept za porodična okupljanja i dječije proslave.

Italijanski recept za picete Izvor: Shutterstock

Miris svježe pečenog testa, paradajza i origana teško koga ostavlja ravnodušnim.

Italijanske picete osvajaju hrskavom koricom i jednostavnim nadjevom, a ono što ih izdvaja od drugih recepata jeste činjenica da zadržavaju svoju teksturu i kada se potpuno ohlade. Upravo zato često su prvi izbor za porodična okupljanja i dječije proslave.

Osnovne informacije

Kuhinja: italijanska

Tip jela: pecivo

Porcije/Količina: 1 veliki pleh

Vrijeme pripreme: 30 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 35 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 3 sata i 5 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • Za tijesto:

  • 500 g brašna tip 00
  • 320 ml mlake vode
  • 80 g grčkog jogurta
  • 3 g suvog kvasca (ili 8 g svježeg)
  • 1 kašičica meda
  • 10 g soli
  • 2 kašike maslinovog ulja

  • Za premaz:

  • 250–300 ml pasiranog paradajza
  • so po ukusu
  • origano
  • maslinovo ulje
  • malo griza za pleh

Priprema:

1. korak: Pripremite početno tijesto

U veću posudu sipajte brašno, dodajte suvi kvasac, malo mlake vode i med. Sve kratko promiješajte, pokrijte i ostavite da odstoji oko 30 minuta, dok se na površini ne pojave mjehurići.

U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna možete da koristite umjesto tip 00.

2. korak: Zamijesite tijesto

Dodajte grčki jogurt, so i ostatak vode. Miješajte varjačom ili viljuškom dok se sastojci ne povežu, zatim dodajte maslinovo ulje i nastavite da mijesite nekoliko minuta dok tijesto ne postane glatko i elastično.

3. korak: Ostavite tijesto da naraste

Pokrijte posudu kuhinjskom krpom ili providnom folijom i ostavite tijesto na toplom mestu dva do tri sata, odnosno dok ne udvostruči zapreminu.

4. korak: Oblikujte picu

Pleh dobro premažite maslinovim uljem i pospite tankim slojem griza. Pažljivo prebacite nadošlo tijesto u pleh, vodeći računa da ga što manje ispuhnete. Prstima ga razvucite u tanak, ravnomjeran sloj.

Važan savjet:

Paradajz nemojte stavljati u debelom sloju, jer će višak tečnosti omekšati tijesto tokom pečenja.

5. korak: Dodajte nadjev i ispecite

Paradajz blago posolite, pa ga ravnomjerno rasporedite preko tijesta. Pospite origanom i prelijte sa malo maslinovog ulja. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 250 stepeni oko 20 minuta na donjoj rešetki, a zatim još oko 15 minuta na gornjoj. Tokom pečenja, po potrebi dodajte još malo paradajza i premažite površinu maslinovim uljem.

6. korak: Isijecite i poslužite

Pečenu picu ostavite da se kratko prohladi, zatim je isijecite na manje pravougaonike ili kvadrate i poslužite toplu ili potpuno ohlađenu. Hrskava je i veoma ukusna i narednog dana.

(Stvar ukusa/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA