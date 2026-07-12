Isprobajte hrskave italijanske picete sa paradajzom i origanom. Savršen recept za porodična okupljanja i dječije proslave.

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Miris svježe pečenog testa, paradajza i origana teško koga ostavlja ravnodušnim.

Italijanske picete osvajaju hrskavom koricom i jednostavnim nadjevom, a ono što ih izdvaja od drugih recepata jeste činjenica da zadržavaju svoju teksturu i kada se potpuno ohlade. Upravo zato često su prvi izbor za porodična okupljanja i dječije proslave.

Osnovne informacije

Kuhinja: italijanska

Tip jela: pecivo

Porcije/Količina: 1 veliki pleh

Vrijeme pripreme: 30 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 35 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 3 sata i 5 minuta

Težina: lako

Sastojci:

Za tijesto:

500 g brašna tip 00

320 ml mlake vode

80 g grčkog jogurta

3 g suvog kvasca (ili 8 g svježeg)

1 kašičica meda

10 g soli

2 kašike maslinovog ulja

Za premaz:

250–300 ml pasiranog paradajza

so po ukusu

origano

maslinovo ulje

malo griza za pleh

1. korak: Pripremite početno tijesto

U veću posudu sipajte brašno, dodajte suvi kvasac, malo mlake vode i med. Sve kratko promiješajte, pokrijte i ostavite da odstoji oko 30 minuta, dok se na površini ne pojave mjehurići.

U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna možete da koristite umjesto tip 00.

Vidi opis Italijanski recept za picete: Hrskavo pecivo sa paradajzom i origanom koje će se razgrabiti čim ga poslužite Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Body Stock/Shutterstock Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: asiandelight/Shutterstock Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Riccio da favola/Shutterstock Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Fotofairy777/Shutterstoc Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: asiandelight/Shutterstock Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Body Stock/Shutterstock Br. slika: 11 11 / 11

2. korak: Zamijesite tijesto

Dodajte grčki jogurt, so i ostatak vode. Miješajte varjačom ili viljuškom dok se sastojci ne povežu, zatim dodajte maslinovo ulje i nastavite da mijesite nekoliko minuta dok tijesto ne postane glatko i elastično.

3. korak: Ostavite tijesto da naraste

Pokrijte posudu kuhinjskom krpom ili providnom folijom i ostavite tijesto na toplom mestu dva do tri sata, odnosno dok ne udvostruči zapreminu.

4. korak: Oblikujte picu

Pleh dobro premažite maslinovim uljem i pospite tankim slojem griza. Pažljivo prebacite nadošlo tijesto u pleh, vodeći računa da ga što manje ispuhnete. Prstima ga razvucite u tanak, ravnomjeran sloj.

Važan savjet: Paradajz nemojte stavljati u debelom sloju, jer će višak tečnosti omekšati tijesto tokom pečenja.

5. korak: Dodajte nadjev i ispecite

Paradajz blago posolite, pa ga ravnomjerno rasporedite preko tijesta. Pospite origanom i prelijte sa malo maslinovog ulja. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 250 stepeni oko 20 minuta na donjoj rešetki, a zatim još oko 15 minuta na gornjoj. Tokom pečenja, po potrebi dodajte još malo paradajza i premažite površinu maslinovim uljem.

6. korak: Isijecite i poslužite

Pečenu picu ostavite da se kratko prohladi, zatim je isijecite na manje pravougaonike ili kvadrate i poslužite toplu ili potpuno ohlađenu. Hrskava je i veoma ukusna i narednog dana.

(Stvar ukusa/Mondo)