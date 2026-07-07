Treba vam samo par sastojaka: Recept za brzi sladoled od dinje

Zdrav ljetnji slatkiš koji se brzo pravi.

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Sezona dinja je u punom jeku, što znači da je vrijeme da isprobate različite recepte od ovog ukusnog, mirišljavog i zdravog voća. Dinja je izvor vitamina C - 200 g sadrži skoro cjelokupnu dnevnu potrebu za vitaminom, koji pomaže jačanju imunog sistema i održavanju zdravlja.

Takođe, bogata je i vitaminom A - poboljšava metabolizam, a takođe pomaže u jačanju rožnjače oka i pomaže u povećanju vidne oštrine. Sadrži i vitamin E, vitamin B, bogata je kalijumom, neophodnim mineralom za normalizaciju krvnog pritiska i nesmetano funkcionisanje srca.

Donosimo vam jednostavan recept za sladoled od dinje koji se sprema baš brzo. Najduže od pripreme traje čišćenje, odnosno ljuštenje dinje, a sladoled je toliko kremast i slastan da će se dopasti svima u porodici, a posebno mališanima.

Recept za sladoled od dinje

- 300 ml pavlake za kuvanje

- 175g šećera u prahu

- 1 kg dinje

- sok od jednog limunaa

- bilo koje svježe bobičasto voće (opciono)

Priprema:

Pomiješajte šećer i pavlaku i stavite na laganu vatru. Miješajte dok ne proključa i potpuno se ne istopi šećer. Ostavite da se ohladi. Očišćenu i sitno isjeckanu dinju pomiješati sa sokom od jednog limuna i miksajte blenderom dok se ne dobije homogena masa.

U smjesu od dinje dodajte dobijeni krem od pavlake i šećera, pa mikserom dobro umutite dok se ne dobije glatka masa.

Ostavite u zamrzivaču 6 sati ili preko noći. Pre serviranja možete ukrasiti bobičastim voćem. Uživajte!