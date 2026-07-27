Prestanite da koristite sušilice u javnim toaletima: Ako ih birate prije ubrusa, džabe ste prali ruke

Iako su sušilice za ruke u javnim toaletima ekološki i praktičan izbor za sušenje ruku, nisu nužno i najbolje rješenje. Zato, stručnjaci savjetuju da koristite papirne ubruse.

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Sušilice za ruke u javnim toaletima smatraju se ekološki poželjnijim rješenjem od papirnih maramica. Ne postoji opasnost od seče drveća i zagađenja kada sušite ruke kroz vreo vazduh. Osim toga, mnogi ljudi ih preferiraju zato što su praktičniji.

Ipak, sušilice za ruke nose svoje zdravstvene rizike koji vam možda ne bi ni pali na pamet. Studije sa Univerziteta u Konektikatu i Univerziteta Kvinipiak pokazale su da sušilice, iako su praktično, nisu i zdravstveno dobro rješenje, prenosi Times of India.

Kada su sprovodili eksperimente, naučnici su izložili specijalne sterilne sudove vazduhu iz sušilica. U sudovima za testiranje došlo je do stvaranja čak 254 bakterijske kolonije. Većina bakterija potiče od aerosola iz toaleta koji cirkulišu u vazduhu.

Sušilice sa mlazom vazduha velike brzine povećavaju rizik od zaraze, projektujući bakterije na ruke, odeću i obližnje površine. Samim tim korišćenje sušilice poništava svrhu pranja ruku.

Papir je i dalje najsigurnija opcija

Uporedna istraživanja potvrdila su da su papirni ubrusi efikasniji u fizičkom uklanjanju bakterija. Za razliku od sušilice, papirni ubrusi ne prenose klice po toaletima. Takođe, papirne maramice nude praktične higijenske prednosti. Na primjer, ljudi mogu da ih koriste za zatvaranje slavina ili otvaranje vrata toaleta, smanjujući kontakt sa kontaminiranim površinama.

Zato, sljedeći put kada perete ruke, posezanje za papirnim ubrusom može da vam bude sigurniji izbor. U pitanju je mala navika koja može da napravi veliku razliku u očuvanju zdravlja.

(MONDO)