Mala kuća od 20 kvadrata sređena kao iz časopisa: Tri detalja za glamurozan i skupocjen izgled

Mala kuća od 20 kvadrata na točkovima ruši sve predrasude o malim prostorima, a pametan dizajn enterijera, luksuzno uređenje doma i unikatna rješenja čine da ovaj dom izgleda skupocjeno i prostrano.

Izvor: Youtube / Tiny Home Tours

U ovoj maloj kući ne spava se na galeriji, već u udobnom bračnom krevetu u prizemlju, uz veliki prozor koji propušta obilje svjetlosti svakog jutra.

Vrhunski dizajn enterijera postignut je pažljivim odabirom palete tamnih tonova i toplih drvenih tekstura.

Unikatno kupatilo je dekorisano drvenim panelima, a modularna terasa pruža maksimalan komfor.

Mala kuća od 20 kvadrata dokazuje da uz pametan raspored i sveden dizajn prostor skromnih gabarita može djelovati prostrano i luksuzno. Ovaj projekat predstavlja spoj zanatskog umijeća i promišljene estetike.

Osnovni princip ovog projekta bio je da se sav komfor smesti isključivo na prizemni nivo. U zadnjem dijelu kuće smješten je bračni krevet standardne veličine, iznad kojeg se nalazi veliki prozor, osmišljen tako da pruži savršen osjećaj spavanja u prirodi. Iznad uzglavlja je u drvenu gredu ugrađena ambijentalna LED traka sa dimerom, dok su prekidači i utičnice za punjenje telefona pažljivo sakriveni unutar male niše kako bi zidovi ostali potpuno čisti i vizuelno rasterećeni.

Iako mali, kuhinjski prostor je maksimalno iskorišćen zahvaljujući radnoj ploči dužine oko dva i po metra u koju su ugrađene duboka sudopera, ploča na plin i dva niza fioka. Na samom kraju je šank prikladan za objedovanje koji može da posluži i kao radni sto.

mala kuća od 20 kvadrata

Izvor: Youtube / Tiny Home Tours

Gornji kuhinjski ormarići su nešto plići kako bi manje opterećivali prostor, a tome doprinosi i dizajn – bijeli elementi imaju frontove od pjeskiranog stakla, a ispod njih je ugrađena rasvjeta podijeljena u više zona. Cjelokupan enterijer se oslanja na paletu tamno sivih i crnih tonova u kombinaciji sa toplim drvenim teksturama podova i plafona.

Pored kuhinje, poseban akcenat stavljen je na rješenja za odlaganje i lakoću kretanja. Klupe u dnevnom boravku su zapravo masivni sanduci na kojima se sjedišta podižu i otkrivaju prostrane bokseve za skladištenje. Odmah kod ulaznih vrata su garderober i stalak za cipele, veći garderober napravljen je po mjeri sa dosta fioka, dok se sezonske stvari pakuju u prostore ispod kreveta.

Izvor: Youtube / Tiny Home Tours

Umjesto keramičkih pločica, kupatilo krasi unikatni tuš obložen drvetom kedra. Drvene panele drže aluminijumski profili odvojeni od zida, što omogućava svakom zidu da diše i da se po potrebi lako skine radi čišćenja i ponovnog lakiranja. Uz mali umivaonik sa ogledalom oivičenim drvetom i standardni toalet, ovo malo kupatilo zaokružuje unikatnu dizajnersku priču o funkcionalnosti.

Zanimljivo je da je ova mala kuća zapravo izgrađena na prikolici i da se lako može transportovati. Prostrana modularna terasa od oko 17 kvadrata lako se rasklapa u slučaju potrebe. Za posebno uživanje služi spoljna kada sa protočnim plinskim bojlerom, smještena uz zadnji zid kućice. Pogledajte detalje u galeriji slika.