Pravo olakšanje za sve koji kose travu: Genijalan trik sa dvije cigle rješava problem koji vas godinama muči

Zaboravite na mukotrpno čupanje trave rukama i dodatno šišanje trimerom uz jednostavan potez pri uređenju dvorišta. Uvijek ćete imati čiste ivice i uredan travnjak.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Sistem postavljanja cigli na dvije visine omogućava da točak kosačice ide direktno uz ivicu pa je šišanje trave neuporedivo lakše.

omogućava da točak ide direktno uz ivicu pa je šišanje trave neuporedivo lakše. Ova metoda stvara jasnu, fizičku prepreku između trave i cvjetnih leja, čime se spriječava prelivanje zemlje i širenje korova.

i cvjetnih leja, čime se spriječava prelivanje zemlje i širenje korova. Pored ove ideje, i drugim metodama možete da uštedite vreme pri svakom košenju trave.

Svako ko uživa u košenju dvorišta zna da pravi posao ne prestaje kada ošišate travu. Velika muka nastaje kad treba da uredite ivice - oko cvjetnih leja, staza i ograda - gde nož kosačice, jednostavno, ne može da sječe travu dovoljno pedantno. Rezultat su neuredni pramenovi trave koji zahtjevaju sate saginjanja, rada makazama ili rukovanja teškim trimerom.

Srećom, iskustvo pejzažnih arhitekata i praktičnih baštovana donosi rješenje koje u potpunosti mijenja pravila igre. Uz jednostavan trik postavljanja cigli na dvije visine, ivice vašeg travnjaka uvijek će izgledati besprekorno i ravnomjerno pokošene.

1. Sistem dvostruke cigle (Nivo sa travnjakom)

Ovo je jedno od najpraktičnijih i najdugotrajnijih rješenja koje profesionalni pejzažni arhitekti obožavaju.

Riječ je o postavljanju graničnika od cigle (ili behatona) u dvije visine:

Gornja cigla: Postavlja se uspravno ili poprečno i služi kao fizička prepreka koja zadržava zemlju, malč ili ukrasno kamenje unutar cvetne leje ili staze.

Postavlja se uspravno ili poprečno i služi kao fizička prepreka koja zadržava zemlju, malč ili ukrasno kamenje unutar cvetne leje ili staze. Donja cigla: Postavlja se položeno, odmah uz uspravnu ciglu, tako da joj gornja površina bude potpuno poravnata sa nivoom zemlje i trave.

Točkići kosačice tokom košenja slobodno voze po toj donjoj, položenoj cigli. Nož kosačice prelazi tačno preko same ivice trave i odsjeca je bez ikakvog rizika da nož udari u prepreku.

2. Plastični i metalni nevidljivi graničnici (Eko-trake)

Ako želite brzo i diskretno rješenje koje se vizuelno gotovo ne primjećuje:

Savitljive plastične ili aluminijumske trake ukopavaju se u zemlju duž ivice travnjaka.

ukopavaju se u zemlju duž ivice travnjaka. Spuštaju se tako da vire svega par milimetara iznad korijena trave. Oni sprečavaju da se trava podzemnim korenjem širi u leje sa cvijećem, a kosačica prelazi preko njih bez problema.

3. Nasip od malča ili rizle (Tampon zona)

Česta greška je sadnja cvijeća ili šiblja direktno uz samu ivicu trave.

Napravite tampon zonu širine 20–30 cm između trave i biljaka.

i biljaka. Tu zonu prekrijte agrotekstilom (folijom protiv korova) i pospite borovim malčom ili ukrasnim bijelim kamenčićima (rizlom).

Na taj način kosačica vozi uz samu ivicu malča, a eventualno nekoliko vlati koje preteknu lako se uočavaju i ne guše biljke.

4. "Plivajući" ivičnjaci od kamenih ploča

Ako imate staze od lomljenog kamena ili betonskih ploča u dvorištu, uvijek ih ukopajte tako da budu 1 cm ispod ili u tačnom nivou terena.

Kada su ploče nivelisane sa zemljom, kosačicom možete preći direktno preko njih. Ako su ploče izdignute iznad trave, svaki put ćete morati da da trimerom šišate travu koja raste uz samu ivicu kamena.

šišanje trave trimerom

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

5. Zaobljene ivice umjesto oštrih uglova

Uglovi od 90 stepeni su najveći neprijatelj svake kosačice.

Kada oblikujete leje, staze ili ivice travnjaka, uvijek se odlučite za blage, zakrivljene linije (u obliku talasa ili slova S).

Kosačice se mnogo lakše kreću po zakrivljenim putanjama, pa ćete moći da pokosite cijeli rub u jednom prolazu.

U galeriji pogledajte jedno divno dvorište sa lepo uređenim ivicama travnjaka.