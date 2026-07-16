Da li vam se travnjak suši i žuti? Umjesto da ga opet zalijete, uradite jednu stvar i biće zelen začas

Ako vam se travnjak suši i žuti, umjesto da dodate još vode, jedan trik isprobajte i dobiće opet divnu nijansu zelene boje!

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Ako je vaš travnjak tokom ljetnjih vrućina izgubio boju i počeo da se suši, prvo što mnogi urade jeste da pojačaju zalivanje ili dodaju đubrivo. Međutim, stručnjaci savjetuju da prije toga probate jednostavan postupak koji često daje odlične rezultate, aeraciju travnjaka.

Ovaj tretman omogućava travi da ponovo dobije pristup vodi, kiseoniku i hranljivim materijama, zbog čega se mnogo brže oporavlja i vraća svoju zdravu zelenu boju.

Zašto se travnjak suši i pored redovnog zalivanja?

Tokom toplih dana zemlja ispod travnjaka često postaje tvrda i zbijena. Zbog toga voda teško prodire do korijena, a kiseonik ne može da dopre do biljke. Površina može biti vlažna nakon zalivanja, ali korijen zapravo ostaje bez dovoljno vlage. Rješenje je jednostavno, probušiti zemlju i omogućiti joj da ponovo "diše".

Aeracija – mali trik koji može da spase travnjak

Aeracija podrazumijeva pravljenje malih rupa u zemlji kako bi se razbila zbijena površina. Na taj način voda lakše prodire duboko do korijena, a travnjak bolje koristi hranljive materije iz zemlje.

Rezultati se često vide brže nego što se očekuje:

trava postaje otpornija na visoke temperature

koren dobija više kiseonika

biljka bolje upija vodu

rast postaje intenzivniji

zelena boja se postepeno vraća

Kako pravilno prozračiti travnjak?

Za ovaj posao možete koristiti specijalni aerator, valjak sa šiljcima, navlake za obuću sa bodljama ili čak obične baštenske vile. Važno je napraviti rupe dubine oko 8 do 10 centimetara i ravnomjerno ih rasporediti po cijeloj površini travnjaka. Najbolje vrijeme za aeraciju je nakon blagog zalivanja ili kiše, kada zemlja nije potpuno suva, ali nije ni previše mokra.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda travnjak od djeteline koji ne mora često da se kosi.

Šta uraditi nakon aeracije?

Sam postupak je samo prvi korak. Nakon prozračivanja travnjaka preporučuje se:

dobro zalivanje kako bi voda lakše stigla do korijena

dodavanje đubriva za regeneraciju travnjaka

posipanje tankog sloja zrelog komposta

Rupe koje su nastale tokom aeracije omogućavaju da hranljive materije brže dođu do korenovog sistema.

Nekoliko dana nakon tretmana najbolje je izbjegavati intenzivno gaženje travnjaka i ne kositi travu prenisko. Viša trava bolje zadržava vlagu i lakše podnosi nove toplotne talase.

Aeracija pomaže i kod praznih dijelova travnjaka

Ako su se na travnjaku pojavile ogoljene površine, ovaj postupak može pomoći i kod nove setve trave. Rahla zemlja omogućava bolji kontakt sjemena sa podlogom, pa su šanse za brzo i ravnomjerno klijanje mnogo veće.

Iako suv i požuteo travnjak može izgledati kao da nema spasa, često problem nije u nedostatku vode, već u lošem stanju zemljišta. Aeracija je jednostavan i pristupačan postupak koji može značajno ubrzati oporavak i pomoći da travnjak ponovo postane gust, zdrav i zelen.