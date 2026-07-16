Ako vam se travnjak suši i žuti, umjesto da dodate još vode, jedan trik isprobajte i dobiće opet divnu nijansu zelene boje!
Ako je vaš travnjak tokom ljetnjih vrućina izgubio boju i počeo da se suši, prvo što mnogi urade jeste da pojačaju zalivanje ili dodaju đubrivo. Međutim, stručnjaci savjetuju da prije toga probate jednostavan postupak koji često daje odlične rezultate, aeraciju travnjaka.
Ovaj tretman omogućava travi da ponovo dobije pristup vodi, kiseoniku i hranljivim materijama, zbog čega se mnogo brže oporavlja i vraća svoju zdravu zelenu boju.
Zašto se travnjak suši i pored redovnog zalivanja?
Tokom toplih dana zemlja ispod travnjaka često postaje tvrda i zbijena. Zbog toga voda teško prodire do korijena, a kiseonik ne može da dopre do biljke. Površina može biti vlažna nakon zalivanja, ali korijen zapravo ostaje bez dovoljno vlage. Rješenje je jednostavno, probušiti zemlju i omogućiti joj da ponovo "diše".
Aeracija – mali trik koji može da spase travnjak
Aeracija podrazumijeva pravljenje malih rupa u zemlji kako bi se razbila zbijena površina. Na taj način voda lakše prodire duboko do korijena, a travnjak bolje koristi hranljive materije iz zemlje.
Rezultati se često vide brže nego što se očekuje:
- trava postaje otpornija na visoke temperature
- koren dobija više kiseonika
- biljka bolje upija vodu
- rast postaje intenzivniji
- zelena boja se postepeno vraća
Kako pravilno prozračiti travnjak?
Za ovaj posao možete koristiti specijalni aerator, valjak sa šiljcima, navlake za obuću sa bodljama ili čak obične baštenske vile. Važno je napraviti rupe dubine oko 8 do 10 centimetara i ravnomjerno ih rasporediti po cijeloj površini travnjaka. Najbolje vrijeme za aeraciju je nakon blagog zalivanja ili kiše, kada zemlja nije potpuno suva, ali nije ni previše mokra.
U galeriji ispod pogledajte kako izgleda travnjak od djeteline koji ne mora često da se kosi.
Da li vam se travnjak suši i žuti? Umjesto da ga opet zalijete, uradite jednu stvar i biće zelen začas
Šta uraditi nakon aeracije?
Sam postupak je samo prvi korak. Nakon prozračivanja travnjaka preporučuje se:
- dobro zalivanje kako bi voda lakše stigla do korijena
- dodavanje đubriva za regeneraciju travnjaka
- posipanje tankog sloja zrelog komposta
Rupe koje su nastale tokom aeracije omogućavaju da hranljive materije brže dođu do korenovog sistema.
Nekoliko dana nakon tretmana najbolje je izbjegavati intenzivno gaženje travnjaka i ne kositi travu prenisko. Viša trava bolje zadržava vlagu i lakše podnosi nove toplotne talase.
Aeracija pomaže i kod praznih dijelova travnjaka
Ako su se na travnjaku pojavile ogoljene površine, ovaj postupak može pomoći i kod nove setve trave. Rahla zemlja omogućava bolji kontakt sjemena sa podlogom, pa su šanse za brzo i ravnomjerno klijanje mnogo veće.
Iako suv i požuteo travnjak može izgledati kao da nema spasa, često problem nije u nedostatku vode, već u lošem stanju zemljišta. Aeracija je jednostavan i pristupačan postupak koji može značajno ubrzati oporavak i pomoći da travnjak ponovo postane gust, zdrav i zelen.