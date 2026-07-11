Uradite ovo dok uređujete baštu i riješite se krpelja: 5 zlatnih pravila za bezbjedno dvorište

U sezoni intenzivnih poslova u vrtu, morate da obratite pažnju na kritične tačke u dvorištu kako biste smanjili rizik od ujeda krpelja.

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Redovnim i niskim košenjem travnjaka (između 5 i 7 cm) isušujete tlo i uništavate skloništa krpelja koji ne podnose direktno sunce.

(između 5 i 7 cm) isušujete tlo i uništavate skloništa krpelja koji ne podnose direktno sunce. Poljski miševi su glavni prenosioci krpelja, a vlažna hladovina i malč su im omiljena mjesta. Čišćenjem gomila drva, kamenja i gustog šipražja drastično smanjujete rizik od njihove pojave.

a vlažna hladovina i malč su im omiljena mjesta. Čišćenjem gomila drva, kamenja i gustog šipražja drastično smanjujete rizik od njihove pojave. Životinje privlače krpelje i moraju biti pod stalnom veterinarskom zaštitom, dok vi tokom baštovanskih radova obavezno treba da nosite duge čarape, koristite repelente i pregledate tijelo nakon boravka u dvorištu.

Čim krene lijepo vrijeme, svi jedva čekamo da upalimo roštilj, družimo se u dvorištu i sredimo travu. Međutim, sa suncem stižu i krpelji, a sa njima i opravdan strah od Lajmske bolesti. Srećom, ne morate odmah da kupujete tešku hemiju i prskate travnjak otrovima.

Sve možete da riješite drugačijim održavanjem dvorišta. Ako primijenite ovih nekoliko pravila prilikom sljedećeg sređivanja vrta, prirodno ćete im uništiti skloništa i očistiti imanje.

1. Kosite nisko i ne dozvolite da trava podivlja

Krpelji ne podnose jako sunce i isušeno tlo – sunčevi zraci ih bukvalno isušuju i ubijaju. Zato im je visoka, gusta i zapuštena trava omiljeno mjesto za skrivanje. Tokom cijelog ljeta šišajte travnjak nisko, na visinu između 5 i 7 centimetara. Kada skratite travu, otvarate zemlju direktnom suncu. Tlo postaje pretoplo i presuvo za krpelje, pa će sami pobjeći iz vašeg dvorišta. Prilikom košenja samo pazite da ne skratite više od jedne trećine visine vlati odjednom, kako ne biste oštetili korijen trave tokom sušnih dana.

2. Očistite mjesta gdje se skupljaju miševi i glodari

Često mislimo da krpelje u dvorište donose isključivo psi ili mačke, ali u prirodi sve počinje od sitnih glodara. Poljski miševi su zapravo glavni domaćini koji održavaju populaciju krpelja u životu. Što više skrivenih mjesta za miševe imate u dvorištu – poput starih drva za potpalu, gomila kamenja ili gustog šipražja – to je veći rizik da na istom mjestu ima i krpelja.

krpelji

Izvor: Shutterstock

3. Držite na oku omiljena mjesta vaših ljubimaca

Ako vaš pas ili mačka imaju omiljeno mjesto u dvorištu gdje spavaju na zemlji ili se igraju u žbunju, to mjesto obavezno redovnije čistite i provjeravajte. Životinje svojim mirisom i toplotom privlače parazite. Zbog toga je ključno da vaši ljubimci tokom cijele sezone budu pod adekvatnom veterinarskom zaštitom, bilo da koristite ogrlice, tablete ili kapi protiv krpelja i buva.

4. Sredite duboku hladovinu i vlažne dijelove

Mračni dijelovi dvorišta ispod gustih krošnji ili iza baštenske kućice, koji nama djeluju najprijatnije tokom ljetnjih žega, za krpelje su čisti raj. Pošto ne podnose sušu, oni se masovno sele u dijelove bašte koji zadržavaju vlagu i gdje zemlja nikada nije potpuno suva. Nemojte dopustiti da se na tim mjestima gomila opalo lišće ili pokošena trava.

malč

Izvor: Shutterstock

5. Oprezno sa ukrasnim lejama i malčom

Uređene leje sa cvijećem i dekorativni malč (kora drveta) izgledaju prelijepo u dvorištu, ali nažalost pružaju savršeno sklonište za krpelje. Malč zadržava vlagu u zemlji, što je odlično za biljke, ali prija i ovim parazitima. To ne znači da treba da odustanete od cvijeća – samo se pobrinite da kada radite oko leja uvijek nosite duboku obuću, duže čarape i rukavice.

Najbolja odbrana od krpelja je lična preventiva. Kada radite u dvorištu ili čistite zapuštene dijelove vrta, uvijek uvucite nogavice u čarape, koristite provjerene repelente i obavezno detaljno pregledajte sebe i djecu nakon svakog boravka u travi.

(Lepa i srećna/Mondo)