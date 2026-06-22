Ugriz krpelja može da bude i smrtonosan: Najbolja prirodna rješenja za odrasle, djecu i pse

Ako su zaraženi, krpelji vam mogu zadati velike probleme svojim ugrizom.

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Ugriz krpelja može biti veoma opasan, čak i smrtonosan i zato je prevencija veoma važna.

Postoje eterična ulja koja su zbog svog mirisa savršena prirodna odbrana od krpelja.

Psi su takođe u opasnosti od ugriza krpelja, a njima puno može da pomogne rastvor od jabukovog sirćeta.

Sa dolaskom lijepih i toplih dana, sve češće boravimo na zelenim površinama, što donosi rizik od ugriza krpelja.

Veoma je važno da zaštitite sebe, svoju porodicu i kućne ljubimce od ovih insekata jer krpelji mogu da budu veoma štetni ako su zaraženi, a ponekad čak i smrtonosni, piše Agromedia. Ako ne želite da nanosite hemijske insekticide na svoju kožu ili na krzno svog ljubimca, pokušajte sa ovim prirodnim i veoma mirisnim preparatima.

Prirodno sredstvo protiv krpelja za djecu i odrasle

Pomiješajte 20 kapi eteričnog ulja ruže, 10 kapi eterično ulja limunove trave, 5 kapi eteričnog ulja lavande, 5 kapi eteričnog ulja limuna i jednu kašiku alkohola. Ovo razredite u 100 ml sirćeta ili vode i sipajte u bocu sa raspršivačem. Dobro protresite i naprskajte odeću prije svakog izlaska napolje.

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Druga varijanta je da se koristi eterično ulje četinara. Naime, krpelji osjećaju miris četinara i ne podnose ga. Pomiješajte sa nekoliko kapi maslinovog ulja sa bilo kojim eteričnim uljem četinara. Namažite izložene dijelove tijela prije izlaska u prirodu ili baštu.

U trećoj opciji, umjesto ulja četinara možete da koristite eterično ulje nane, bosiljka ili eukaliptusa. Bilo koje od ovih eteričnih ulja možete da nabavite u apoteci.

Odbijanje krpelja od pasa

Izgleda da krpelji posebno vole pse, a u to su se uvjerili svi vlasnici nakon duže šetnje po parku. Najjednostavnije i najeftinije sredstvo protiv krpelja, koje možete da napravite za svog ljubimca, sadrži samo 2 sastojka: jabukovo sirće i vodu. Jabukovo sirće smanjuje pH vrijednost kože ljubimca i ona postaje nepodnošljiva za parazite. Na ovaj način možete da se riješite i buva.

Krpelj i pas

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Peparat pripremate tako što pomiješate jednu trećinu jabukovog sirćeta i dvije trećine vode. Ovako pripremljen rastvor utrljajte na ljubimca, samo vodite računa u predelu glave, ušiju, očiju.

Ne koristite ga na mačkama i skotnim ženkama pasa.