Invazivna vrsta krpelja stigla u Evropu, može da izazove opasan virus

Turski naučnici su u Istanbulu identifikovali Haemaphysalis longicornis, invazivnu vrstu krpelja porijeklom iz istočne Azije, što izaziva zabrinutost zbog njenog brzog širenja i potencijalnih zdravstvenih rizika za ljude i životinje.

Izvor: shutterstock.com/MR.AUKID PHUMSIRICHAT

Naučnici sa Univerziteta Tokat Gaziosmanpaša potvrdili su prisustvo ove nove vrste krpelja u Istanbulu, jednom od najvećih gradova Turske. Krpelj prirodno živi u regionima poput Kine, Japana i Južne Koreje, ali se tokom godina proširio na druge kontinente. Danas se može naći u SAD, Australiji, Novom Zelandu, a sada je zabilježen i u Evropi.

Iako stručnjaci naglašavaju da do sada u Evropi i SAD nisu zabilježeni slučajevi prenosa ozbiljnih bolesti na ljude putem ove vrste, zabrinutost izaziva činjenica da se može razmnožavati bez mužjaka. Ženke Haemaphysalis longicornis mogu same da polože i do 3.000 jaja, što znači da jedan jedini primjerak može da započne cijelu koloniju. Dr Adem Keskin, jedan od istraživača, upozorava na zabrinjavajuće podatke o brzom širenju ove vrste u Turskoj.

U Aziji je ovaj krpelj povezan sa opasnim virusom SFTSV, koji izaziva visoku temperaturu, a u najtežim slučajevima može da dovede i do smrti. U laboratorijskim uslovima potvrđeno je i da prenosi druge opasne patogene.

"Može da prenosi i bakterije i parazite koji izazivaju bolesti poput babezioze ili krpeljske rikecioze", upozoravaju naučnici.

Ova vrsta krpelja predstavlja i ozbiljnu pretnju za stoku. Njihovi ugrizi mogu da izazovu bolesti koje dovode do mršavljenja goveda, smanjene proizvodnje mlijeka, pa čak i pobačaja ili uginuća teladi. Njegova pojava ugrožava stabilnost stočarstva, naročito u zemljama u kojima poljoprivreda ima ključnu ulogu.

Za sada, većina slučajeva van Azije predstavlja pretnju prvenstveno za životinje. Krpelj je već pronađen u više od 20 saveznih država SAD, a stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene dodatno šire njegov potencijalni domet, sada i ka evropskom kontinentu.

Turski naučnici naglašavaju da situacija zahtijeva hitno praćenje i preduzimanje mera kako bi se ograničilo dalje širenje ove vrste. Kako zaključuje dr Adem Keskin, prisustvo u Evropi može da predstavlja ozbiljnu opasnost i za ljude i za životinje.

(mondo.rs)