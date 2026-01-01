logo
Odbor iz Banjaluke darovao prvorođene bebe na Kosovu i Metohiji

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji iz Banjaluke darovao je danas 500 KM prvorođenoj bebi u Gračanici, a u toku dana očekuju rođenje još dvije bebe u Pasjanu i Kosovskoj Mitrovici kojima će, takođe, pokloniti po 500 KM.

Odbor za Kosovo i Metohiju nagradio novorođene Izvor: Julia Zavalishina/Shutterstock

Predsjednik Odbora Milorad Arlov rekao je da je u Gračanici rođena djevojčica teška 3.085 grama, koju je rodila majka Marina Radivojević iz Štrpaca.

"Poklon će u ime Odbora sutra u 12.00 časova u porodilištu u Gračanici uručiti majci Ivana Rakić koja je pomoćnik predsjednika Odbora za Kosovo i Metohiju i rukovodilac Dnevnog centra `Podrži me - 9. januar`", naveo je Arlov.

Arlov je rekao da Odbor nastavlja ovu svoju humanu misiju započetu prošle godine da na početku godine u vrijeme božićnog posta, daruju novorođene bebe na Kosovu i Metohiji.

Kosovo i Metohija bebe Banjaluka

