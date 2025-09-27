logo
Radosni dan: U porodilištima Srpske rođeno 46 beba u jednom danu

Autor Nikolina Damjanić
0

U Republici Srpskoj u protekla 24 rođeno je 46 beba, od kojih 27 djevojčica i 19 dječaka, rečeno je u porodilištima.

U Srpskoj u jednom danu rođeno 46 beba Izvor: Shutterstock

U Banjaluci je rođeno 16 beba, u Bijeljini osam, Doboju sedam, Gradišci pet, Prijedoru tri, Istočnom Sarajevu, Zvorniku i Trebinju po dvije, a u Foča jedna beba.

Sedam djevojčica i devet dječaka rođeno je u Banjaluci, u Bijeljini šest djevojčica i dva dječaka, Doboju pet djevojčica i dva dječaka, Gradišci četiri djevojčice i jedan dječak, u Prijedoru dvije djevojčice i jedan dječak.

U Istočnom Srarajevu i Zvorniku rođeni su po jedna djevojčica i dječak, u Trebinju dva dječaka, a u Foči jedna djevojčica.

U porodilištu u Nevesinju nije bilo porođaja u protekla 24 časa.

(Srna/MONDO)

bebe novorođenče

