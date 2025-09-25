Premijerno održana predstava za bebe: "Sa djecom se sreća piše" oduševila najmlađe

Premijera predstave za bebe "Sa djecom se sreća piše", rađene po stihovima dječijeg pjesnika Tode Nikoletića, a u režiji Aleksandra Pejakovića, izvedena je danas u Kulturnom centru Banski dvor.

Izvor: Branislava Vukelić/Srna

Predstava je zamišljena kao prvo pozorišno iskustvo za najmlađe, a namijenjena je bebama od šest do 18 mjeseci.

Stručni saradnik na predstavi doktor Vesna Novaković, koja je cijeli radni vijek posvetila radu sa bebama, izrazila je zadovoljstvo što je mogla da određenim sugestijama doprinese nastajanju predstave.

Pojasnila je da bebe veoma rano počinju da reaguju na zvukove, svjetlost, stimulaciju bilo koje vrste, te da je ova predstava puna emocija.

Pejaković je rekao da će na ovaj način da istražuju sva ta čula, kroz muziku i emociju, te zahvalio svima koji su podržali nastanak prve predstave ovog tipa u Banjaluci.

Patronažna sestra u penziji Mira Bijelić rekla je da postoji mnogo predstava za odrasle, a da je sada prvi put organizovana i za bebe, zahvaljujući podršci Odjeljenja za brigu o porodici i demografiju Gradske uprave.

Ovlašteni potpisnik Odjeljenja za brigu o porodici i demografiju u Gradskoj upravi Banjaluka Adriana Basara rekla je da je interesovanje za predstavu veliko, te da su karte za prvu reprizu, koja je zakazana za večeras, podijeljene.

SRNA