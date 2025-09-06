logo
U Banjaluci održan prvi koncert klasične muzike za bebe (FOTO)

U Banjaluci održan prvi koncert klasične muzike za bebe (FOTO)

Autor Dragana Božić
0

Prvi koncert za bebe održan je danas u Koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banjaluci u okviru festivala za gudače "A String Fest".

U Banjaluci održan prvi koncert klasične muzike za bebe Izvor: SRNA/Branislava Vukelić

Program koncerta bio je namijenjen bebama i djeci mlađeg uzrasta, sa ciljem da se klasična muzika predstavi u prilagođenom koncertnom formatu.

Koncert su izveli studenti Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci, okupljeni u dva kamerna sastava - klavirski trio koji čine Filip Radić - viola, Majda Tumbas - violončelo i Srđan Đekić - klavir, te gudački trio koji čine Kristina Babić - violina, Katarina Babić - violončelo i Ognjen Babić - kontrabas.

Na programu su bila djela Klavirski trio u B-duru, opus 11 Ludviga van Betovena i Trio u G-duru Jozefa Mislivečeka.

Adriana Basara iz Odjeljenja za demografiju Gradske uprave istakla je da grad Banjaluka podržava projekte koji doprinose razvoju kulturnih sadržaja za porodice s djecom.

Koncert za bebe realizovan je pod pokroviteljstvom grada Banjaluka, dok je sponzor koncerta za bebe bila kompanija "Bambi Plazma".

Festival "A String Fest" nastavlja se večeras koncertom "Dua IC strings".

U stručnom dijelu programa festivala predviđen je masterklas sa violinistom Milošem Petrovićem, radionica "Optimizacija zvuka" sa Stojanom Jovanovićem i prezentacija izrade violina Nikole Brinela, majstora iz Francuske. 

(Srna)

