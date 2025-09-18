Od 570 grama do života: Kako medicinari i roditelji pomažu "mrvicama" da prežive

Prijevremeno rođene bebe sve više zahtijevaju produžen boravak i adekvatnu njegu, a to iziskuje dodatni angažman i podršku medicinskih radnika, ali i cjelokupnog društva, rekla je Srni ljekar na Odjeljenju patološke neonatologije sa prematuritetima na UKC-u Dragica Jojić

Jojićeva je pojasnila da se prijevremeno rođene bebe, bebe veoma male težine i terminske bolesne bebe liječe na Odjeljenju intenzivne njege i terapije i na Odjeljenju patološke neonatologije sa prematuritetom na Klinici za dječije bolesti na UKC-u Republike Srpske.

Zahvaljujući savremenim metodama liječenja i složenoj tehnologiji, Jojićeva je navela da djeca veoma male težine i veoma nezrela djeca danas imaju šansu da prežive, ali da to zahtijeva produžen boravak u bolnici i adekvatnu njegu.

"Nega prevremeno rođene dece, to jest dece rođene pre 37. gestacijske nedelje, veoma je specifična i zahteva održavanje telesne temperature smeštajem u inkubatore, praćenje osnovnih vitalnih funkcija, obezbeđivanje adekvatne oksigenacije, kardiorespiratorni monitoring, kao i prevenciju i praćenje komplikacija posebno od infekcije", istakla je Jojićeva.

Takođe je značajna, dodala je ona, edukacija roditelja o posebnim potrebama djeteta i rizicima prematuriteta, jer će majke stalnim prisustvom u bolnici i aktivnim učešćem u njezi i ishrani svojih beba biti smirenije, a doprinijeće i bebinom ozdravljenju, bržem razvoju i napredovanju.

"Da bi se unapredilo lečenje potreban je dodatni angažman i podrška medicinskih radnika, ali i celokupnog društva. Stalno opremanje i osavremenjavanje sa novim tehnološki naprednijim aparatima i obezbeđivanje dovoljno obučenog medicinskog kadra za lečenje i negu najosetljivijeg dela naše populacije je prioritet", rekla je Jojićeva.

Prema njenim riječima, uzroci prijevremenog rođenja mogu biti različiti, od bolesti majke, različite akutne ili hronične bolesti, bolesti posteljice, poremećaji koji su direktno vezani za stanje bebe, kao što su infekcije, nasljedna oboljenja, razvojni poremećaji, te socio-ekonomski uslovi i drugo.

"Nažalost, pravi uzrok prevremenog rođenja najčešće ostaje nepoznat. Ukupan broj prevremenih rođenih beba se održava konstantno od 5,5-9 odsto od svih rođenih beba. Beba sa najmanjom težinom lečena na Klinici za dječije bolesti je 570 grama, dok je najnezrelija beba rođena sa 24+3 nedelje gestacije", rekla je Jojićeva.

Ona je pojasnila i da se nakon rođenja, prijevremeno rođene bebe mogu suočiti sa nizom komplikacija uzrokovanih njihovom nezrelošću, te da to zahtijeva primjenu savremenih tehničkih aparata inkubatora, aparata za vještačko disanje, monitora vitalnih funkcija, sondi, intravenskih linija, što daje visok stepen odgovornosti i znanja u radu medicinskog osoblja.

"Trenutno na Odeljenu patološke neonatologije sa prematuritetom imamo 22 bebe i to je mnogo više nego što je predviđeno kapacitetima Odjeljenja. Većina beba je rođena prije vremena i ima različitu problematiku zbog koje se leči, ali su prisutne i terminske bebe koje se ispituju i leče", rekla je Jojićeva.

Ona je napomenula da se zahvaljujući posebnim zalaganjem i trudom osoblja, medicinskih sestara i LJekara, uspijevaju adekavatno liječiti i njegovati djeca do otpusta.

"Čistoća i sterilna okolina su od presudnog značaja, naročito pelene, dekice i druga posteljina, koja se steriliše na visokoj temperaturi i samim tim predstavlja potrošni materijal, koji stalno treba obnavljati", rekla je Jojićeva.

Ona je navela da donacije imaju svoje mjesto i svrhu za unapređenje rada i obnavljanje postojećih resursa Odjeljenja, te istakla da će donacija u vidu dekica, čaršafa i digitalne vage za mjerenje beba, koju su ovom odjeljenju juče uručile članice Kluba "Inervil" Banjaluka, biti više nego korisna u svakodnevnom radu.

"Svaka prilika da obnovimo pamučne plahte i deke, posteljinice za naše bebe, ali i drugi potrošni materijal, je dobrodošla. Naročito će nam dobro doći nova vaga, koja je digitalna i veoma tačna, a mi sada koristimo stari tip mehaničke balans vage", rekla je Jojićeva.

Ona je dodala da je ova donacija primjer kojim treba da se vode i drugi pojedinci i organizacije koje mogu da pomognu, jer o prijevremeno rođenim i terminskim bebama treba voditi brigu cijelo društvo.

Predsjednik Inervil kluba "Banjaluka", Biljana Lubarda, rekla je da je humanost ideja vodilja ovog udruženja, te da je naročito zadovoljna jer se na licu mjesta uvjerila da je donacija otišla u prave ruke.

"Kako izgleda borba koju vode roditelji prijevremeno rođene djece znaju samo oni, kojima je najvažnije da njihova beba preživi i da se izbori za zdrav rast i razvoj. Roditelji ne traže pomoć, ali im želimo dati podršku, kao i medicinskim radnicima, koji se jednako bore za živote najmlađih", rekla je Lubarda.

