Nakon Hrvatske i Srbija hitno povlači "Aptamil AR1"

Ministarstvo zdravlja Srbije izdalo je nalog da se sa tržišta hitno povuče hrana za odojčad "aptamil AR1", kako bi se provjerilo prisustvo bakterije zbog koje je ovaj proizvod povučen u Hrvatskoj.

Ministarstvo je izdalo ovaj hitan nalog odmah po dobijanju informacije da je sa hrvatskog tržišta povučena hrana za odojčad "aptamil AR1".

Ovaj proizvod biće hitno povučen sa tržišta Srbije, odnosno sve što je još u prometu, i od kupaca i sa lagera uvoznika i distributera, kako bi se proverilo prisustvo bakterije bacilus cereus.

u pitanju je proizvod od 400 grama, proizvođača "Nutricija eksport BV" iz Holandije, za koji je rok upotrebe 17. maj 2026. godine, sa identifikacionim brojem 111444865.

Ministarstvo zdravlja je utvrdilo da je ovaj proizvod, nakon provjere i analize odobrene u Zavodu za javno zdravlje Subotica, u Srbiju bio uvezen 9. januara.

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu juče je objavila da je sa tržišta povukla hranu za bebe "aptamil AR1" zbog povećanog prisustva bakterije bacilus cereus.

(Srna)