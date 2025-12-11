logo
Na tržištu BiH i dalje ima zabranjenih aditiva: Stručnjaci upozoravaju da su potrebne hitne izmjene propisa o hrani

Na tržištu BiH i dalje ima zabranjenih aditiva: Stručnjaci upozoravaju da su potrebne hitne izmjene propisa o hrani

Autor Dragana Božić Izvor SRNA

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

U BiH potrebno je hitno usklađivanje pravilnika o prehrambenim aditivima sa zakonodavstvom EU, kao preduslova za obezbjeđivanje visokog nivoa zaštite zdravlja potrošača i neometane trgovine hranom.

Agencija za bezbjednost hrane BiH saopštila je da su u više navrata upozorili nadležne institucije, donosioce odluka i javnost da se, zbog neusklađenosti propisa, na domaćem tržištu mogu stavljati prehrambeni proizvodi koji sadrže titanijev dioksid /E171/ koji je, zbog genotoksičnosti, u EU zabranjen od 2022. godine, saopšteno je iz ove agencije.

Na radionici laboratorijskim kapacitetima, praksi i mogućnostima riješavanja izazova u kojoj su učestvovali predstavnici 18 laboratorija koje se bave ispitivanjem mikrobioloških i hemijskih parametara u hrani, te izvještavanjem Agencije i Evropske agencije za bezbjednost hrane o rezultatima laboratorijskih analiza, razmatrani su i tehnički kapaciteti laboratorija u BiH za analize aditiva u hrani nakon njihovog tehničkog opremanja.

Učesnici radionice na Kupresu identifikovali su ključne probleme i dali preporuke za unapređenje procesa prikupljanja i dostavljanja podataka o laboratorijskim analizama hrane i bolestima koje se prenose putem hrane.

Ovi podaci veoma su značajni za identifikaciju zdravstvenih i bezbjednosnih rizika, procjenu izloženosti potrošača rizicima porijeklom iz hrane, izradu planova službene kontrole, te ispunjavanje obaveza BiH u procesu pristupanja EU.

"Jačanje kapaciteta laboratorija, uvođenje sistema međulaboratorijskog uporednog testiranja kao redovne prakse i ubrzavanje pripreme za nacionalne referentne laboratorije, preporuke su Evropske komisije za BiH za područje bezbjednosti hrane koje je potrebno realizovati u procesu pristupanja EU", podsjećaju iz Agencije.

(Srna)

