Zelenski mijenja kurs: Šef vojne obavještajne službe dobio ponudu da vodi predsjedničku kancelariju

Autor Dušan Volaš
0

Zelenski je Kirilu Budanovu ponudio vođstvo predsjedničke kancelarije, ističući njegovo iskustvo u bezbjednosti i odbrambenoj diplomatiji Ukrajine.

Zelenski mijenja kurs: Šef vojne obavještajne službe dobio ponudu da vodi predsjedničku kancelariju Izvor: DIA Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponudio je Kirilu Budanovu, šefu vojne obavještajne službe te zemlje, da preuzme vođstvo predsjedničke kancelarije 2. januara.

"Ukrajini je sada potreban snažniji fokus na bezbjednost, razvoj svojih odbrambenih snaga i diplomatiju", kazao je Zelenski .

On je dodao da "Kirilo ima potrebno iskustvo i snagu da postigne rezultate".

Ovaj potez dolazi nakon velike rekonstrukcije u kojoj je krajem novembra smenjen Andrij Jermak, dugogodišnji šef kabineta Zelenskog.

Promjena se dogodila usred najvećeg korupcionaškog skandala u Ukrajini, što signalizira promjenu u dinamici vođstva.

General-potpukovnik Budanov (39) vodi ukrajinsku vojnu obavještajnu službu (VOB) od 2020. godine

(Kyiv independent/MONDO)

Tagovi

Ukrajina Volodimir Zelenski

