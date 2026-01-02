Za proslavu Nove godine i do pet godina zatvora: U ovim državama su hrišćanski praznici zakonom zabranjeni

U nekim zemljama proslava Nove godine po Gregorijanskom kalendaru je zabranjena, a kršenje pravila može dovesti do zatvora, javne osude ili sankcija za strance i građane.

Izvor: Shutterstock

Dok smo birali odijevne kombinacije za doček Nove godine, u nekim državama je policija 31. decembra bila na visokom stepenu pripravnosti kako bi osigurala da niko ne pokuša da čestita Novu godinu. U tim zemljama Gregorijanski kalendar se smatra stranim, a pokušaji da se obilježi početak godine mogu dovesti do deportacije ili zatvora.

Brunej: Zatvor zbog Nove godine

U ovoj maloj, ali izuzetno bogatoj zemlji važe neki od najstrožih zakona. Zvanično, Božić i Nova godina su zabranjeni za muslimansko stanovništvo.

Ako strani državljanin ili nemusliman previše otvoreno proslavlja, recimo ukrašava prostor ili se glasno zabavlja, može dobiti do pet godina zatvora. Vlasti smatraju da strani simboli ugrožavaju vjeru građana.

Saudijska Arabija: Zabranjeno čak i cvijeće

Kraljevina Saudijska Arabija ne priznaje Novu godinu po Gregorijanskom kalendaru. Muslimani početak godine slave prema Hidžri, koja počinje Muharremom (datum se mijenja svake godine).

Komisija za promociju vrlina nadgleda prodavnice 31. decembra kako bi se osiguralo da se ne prodaju crvene ruže, plišane igračke i drugi predmeti povezani sa praznicima.

Javne zabave su strogo zabranjene, a izražavanje radosti zbog Nove godine po zapadnom kalendaru može dovesti do javne osude.

Somalija: Rizik po bezbjednost

Od 2015. godine vlasti Somalije podsjećaju da hrišćanski i sekularni praznici nemaju veze sa islamom. Policija je dužna da spriječi sva okupljanja 31. decembra.

Ova politika nije motivisana samo religijom, već i brigom da velika okupljanja ne postanu meta terorističkih napada.

Jedina dozvoljena Nova godina u Somaliji je muslimanski praznik po lunarnom kalendaru, dok su svi ostali praznici zabranjeni.

Sjeverna Koreja: Slavlje se zove "Domovina"

Prvi januar je državni praznik u Sjevernoj Koreji, ali nema veze sa Novom godinom kakvu mi poznajemo. Umjesto želja, građani se klanjaju kipovima vođa.

Pokušaj privatne zabave ili isticanja religijskih simbola može se smatrati izdajom. Sjeverna Koreja trenutno koristi Džuče kalendar, tako da se 2025. smatra 114. godinom.

Iran: Drugačiji svijet, drugo vrijeme

Novruz, iranska Nova godina, slavi se na proljećni ekvinocijum – 21. marta. 1. januar je običan radni dan.

Mlade osobe mogu privatno proslavljati kod kuće, ali javno pojavljivanje, alkohol ili simboli praznika odmah privlače pažnju policije morala.

Novruz je takođe Nova godina u Avganistanu i proslavlja se u Tadžikistanu, Azerbejdžanu, Uzbekistanu, Kazahstanu, Turskoj, Kirgistanu, Albaniji i Sjevernoj Makedoniji.

Izrael

Vlada i društvo nemaju tradiciju proslave 1. januara. To je normalan radni dan. Jevrejska Nova godina (Roš Hašana) pada u jesen.

Prvi januar uglavnom slave imigranti iz bivšeg Sovjetskog Saveza, a proslave se odvijaju u restoranima ili hotelima. Izraelci ga smatraju praznikom Svetog Silvestra, a ne pravom Novom godinom.

Tadžikistan

Iako slavlje Nove godine nije uvijek izričito zabranjeno, postojale su restrikcije za jelke, vatromet i velika okupljanja 1. januara. Diskusije o ograničenjima se i dalje vode, a proslave su uglavnom umjerenog karaktera.

Indija

Prvi januar nije nacionalna tradicija. Različiti regioni koriste različite kalendare. U Kerali se Nova godina slavi 13. aprila; u južnoj Indiji pada u jesen. U Maharashtri se zove Gudi Padva, a u Andhra Pradešu Ugadi.

Južna Koreja, Bangladeš

Prvi januar je državni praznik i slobodan dan, ali nema isti kulturni značaj kao u zapadnim zemljama.

