Ovako je izgledao doček Nove godine na RTS-u 1996: Hit snimak od prije 30 godina, najmoćnja žena Srbije igrala kolo

Na društvenoj mreži X objavljen snimak TV dočeka na Javnom servisu - u prvom planu voditeljka Tamara Raonić, a iza nje pjevači, pevačice i Božen Žumbor

Izvor: Twitter/Mutav Plovak

Sinoć smo na zabavama, porodičnim okupljanjima, žurkama u lokalima, hotelima i restoranima dočekali 2026. godinu. Danas ćemo, osim o provodu pričati i o stajlinzima pjevačica čije su slike preplavile medije, skandalima koji su obilježili ispraćaj stare, 2025. godine, ali i,već standardno, komentarisati novogodišnji program.

Kao i svake godine domaće televizije su emitovale novogodišnji program u kojem su popularni pjevači i pjevačice izvodili svoje najveće hitove, a sada je na društvenim mrežama osvanuo snimak koji otkriva kako je najluđa noć izgledala na RTS-u prije tačno 30 godina.

Te 1996. godine program je vodila Tamara Raonić, dok su iza nje igrale kolo Lepa Lukić, Zorica Marković, Marinko Rokvić... i Božen Žumbor.

Pogledajte:

na danasnji dan pre 30 godina, treci kanal postojao, tamara raonic bila kosmicka ribetina, pokojna bozen koja igra kolce, goca lazarevic igra sa zoricom markovic, a sada bi se poubijale, an erapic.twitter.com/pmvlbvLlGg — Mutav Plovak (@Mutav_plovak)December 31, 2025

Ko je bila Božen Žumbor?

Božen Žumbor važila je za jednu od najuticajnijih žena u Srbiji, i simbol moći, luksuza i uspjeha. Javnost ju je pamtila po poslovnom talentu i glamuroznom načinu života, a njen prerani odlazak pre više od decenije ostavio je snažan trag. Njena smrt, poslije duge borbe sa bolešću, stavila je tačku na život koji je bio sinonim za glamur i prestiž, ali i na čitavu epohu u kojoj je dominirala.

Kao vlasnica poznate linije kozmetičkih proizvoda, stekla je impozantno bogatstvo, a njeno ime bilo je brend za sebe. Njeni proizvodi nalazili su se u mnogim domovima i salonima, a ona je zahvaljujući tome izgradila carstvo koje se, prema pisanju medija, procmenjivalo na desetine miliona evra.

Vidi opis Ovako je izgledao doček Nove godine na RTS-u 1996: Hit snimak od prije 30 godina, najmoćnja žena Srbije igrala kolo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/BozenCosmetics Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/BozenCosmetics Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: pritnscreen/youtube/BozenCosmetics Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: printscreen/youtube/ Dobrica Vulović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Pritnscreen/YouTube Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/Dobrica Vulović Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram/screenshot/BozenCosmetics Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 8 8 / 8



Nije ostavila naslmednike

Međutim, kako iza sebe nije ostavila naslmednike, ubrzo se otvorilo pitanje koje je i danas obavijeno velom misterije – kome je pripalo njeno bogatstvo?

Jedna od komšinica otkrila je svojevremeno domaćim medijima da je nakon smrti Božen sve nasledila njena majka, ali je i ona nakon ćerkine smrit ubrzo preminula.

Komšinica je istakla da su svi u kraju obožavali Božen, te je ispričala da je mnogima pomagala, što je i poznato da je bila veliki humanitarac.