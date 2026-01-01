logo
Ovako je izgledao doček Nove godine na RTS-u 1996: Hit snimak od prije 30 godina, najmoćnja žena Srbije igrala kolo

Autor Dragana Tomašević
0

Na društvenoj mreži X objavljen snimak TV dočeka na Javnom servisu - u prvom planu voditeljka Tamara Raonić, a iza nje pjevači, pevačice i Božen Žumbor

Novogodišnji program rts 1996 Izvor: Twitter/Mutav Plovak

Sinoć smo na zabavama, porodičnim okupljanjima, žurkama u lokalima, hotelima i restoranima dočekali 2026. godinu. Danas ćemo, osim o provodu pričati i o stajlinzima pjevačica čije su slike preplavile medije, skandalima koji su obilježili ispraćaj stare, 2025. godine, ali i,već standardno, komentarisati novogodišnji program.

Kao i svake godine domaće televizije su emitovale novogodišnji program u kojem su popularni pjevači i pjevačice izvodili svoje najveće hitove, a sada je na društvenim mrežama osvanuo snimak koji otkriva kako je najluđa noć izgledala na RTS-u prije tačno 30 godina.

Te 1996. godine program je vodila Tamara Raonić, dok su iza nje igrale kolo Lepa Lukić, Zorica Marković, Marinko Rokvić... i Božen Žumbor.

Pogledajte:

Ko je bila Božen Žumbor?

Božen Žumbor važila je za jednu od najuticajnijih žena u Srbiji, i simbol moći, luksuza i uspjeha. Javnost ju je pamtila po poslovnom talentu i glamuroznom načinu života, a njen prerani odlazak pre više od decenije ostavio je snažan trag. Njena smrt, poslije duge borbe sa bolešću, stavila je tačku na život koji je bio sinonim za glamur i prestiž, ali i na čitavu epohu u kojoj je dominirala.

Kao vlasnica poznate linije kozmetičkih proizvoda, stekla je impozantno bogatstvo, a njeno ime bilo je brend za sebe. Njeni proizvodi nalazili su se u mnogim domovima i salonima, a ona je zahvaljujući tome izgradila carstvo koje se, prema pisanju medija, procmenjivalo na desetine miliona evra.


Nije ostavila naslmednike

Međutim, kako iza sebe nije ostavila naslmednike, ubrzo se otvorilo pitanje koje je i danas obavijeno velom misterije – kome je pripalo njeno bogatstvo?

Jedna od komšinica otkrila je svojevremeno domaćim medijima da je nakon smrti Božen sve nasledila njena majka, ali je i ona nakon ćerkine smrit ubrzo preminula.

Komšinica je istakla da su svi u kraju obožavali Božen, te je ispričala da je mnogima pomagala, što je i poznato da je bila veliki humanitarac.

