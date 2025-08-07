Šezdeseti Kočićev zbor počinje 27. avgusta – program u pet dana i na četiri lokacije

Obilježavanje jubilarnog 60. Kočićevog zbora počeće u srijedu, 27. avgusta 2025. godine, a trajaće do nedjelje, 31. avgusta, saopštila je Vlada Republike Srpske, koja je usvojila i program ove tradicionalne manifestacije posvećene životu i djelu Petra Kočića.

Program je dostupan i na sajtu Ministarstva prosvjete i kulture RS, a svečano otvaranje zakazano je za srijedu u 19 časova u Vijećnici Banskog dvora u Banjaluci, nakon čega će uslijediti književno veče mladih autora i filmski program na terasi Narodnog pozorišta RS.

Manifestacija će se, pored Banjaluke i Kočićevih rodnih Stričića, odvijati i u Beogradu, Jelićkoj i manastiru Gomionica. Među programima izdvajaju se književne promocije, izložbe, koncerti, večeri satire, polaganja vijenaca, kao i tradicionalna takmičenja u narodnim sportovima, poput bodljavine bikova.

U četvrtak, 28. avgusta, centralni događaji biće u Beogradu, gdje je planirano polaganje vijenaca na Kočićev grob u Aleji velikana, kao i književni čas i veče posvećeno Kočiću u prostorijama Udruženja književnika Srbije. Istog dana, u Stričićima će nastupiti Dejan Petrović i Big bend, dok će u Banjoj Luci biti održano veče satire.

Petak donosi niz kulturnih događaja u Banjoj Luci – promociju monografije „Pisma s planine i ispod planine“, otvaranje izložbe „Kočićevo Zmijanje“, promociju slikovnice za djecu i književno veče. U Stričićima će se istovremeno održati sajam domaćih proizvoda i pozorišna predstava.

Subota je rezervisana za reviju terenskih vozila i prvi dio tradicionalne bodljavine bikova u Stričićima, kao i duhovno-kulturni program u manastiru Gomionica, dok će u Banjoj Luci uveče biti održana svečana akademija i program „Pisci pišu Kočiću“.

Zbor će kulminirati u nedjelju, 31. avgusta, u Stričićima, gdje će nakon liturgije i pomena Petru Kočiću i njegovom ocu Gerasimu, uslijediti centralna manifestacija sa govorima zvaničnika Republike Srpske i Republike Srbije, besjedom dobitnika Kočićeve nagrade, kulturno-umjetničkim programom i završnim nadmetanjem u narodnim vještinama i sportovima.

Očekuje se da će ovogodišnji zbor, jubilej šest decenija trajanja, okupiti veliki broj učesnika i posjetilaca, a kompletan program zamišljen je kao spoj tradicije, kulture, satire i savremenog književnog stvaralaštva.

