Aco Pejović priredio spektakl: Više od 30.000 ljudi uživalo za reprizu Nove godine u Banjaluci

Nakon nezaboravnog dočeka, u gradu na Vrbasu sjajna atmosfera vladala je i prvog dana nove 2026. godine uz prepoznatljive hitove Ace Pejovića.

Izvor: Grad Banjaluka

Kako je istakao gradonačelnik Draško Stanivuković, više od 30.000 Banjalučana i posjetilaca uživalo je u fenomenalnoj atmosferi koju je Pejović priredio na platou ispred sportskog kompleksa u Parku „Mladen Stojanović“.

"Hvala, dragi ljudi, što smo zajedno postavili nove rekorde, ova fotografija neka govori više od hiljadu riječi. Iza nas su dvije sjajne večeri, jer kada Nova godina započne u Banjoj Luci, sve želje koje zamislite postaju stvarnost. U 2026. godinu ulazimo još snažnije, sa još većom energijom" poručio je gradonačelnik.

Regionalna zvijezda Aco Pejović zahvalio je Gradu i gradonačelniku Stanivukoviću na sjajnoj organizaciji i svim ljudima na nevjerovatnoj energiji.

"Ljudi moji, kakva sjajna noć, kakav početak godine! Zahvalan sam Gradu i gradonačelniku na dočeku i sjajnoj organizaciji, ali i svim ljudima na neverovatnoj energiji i sjajnom provodu. Radujem se našim novim druženjima, hvala vam što nas nije pobijedilo hladno vrijeme!", poručio je Pejović.

Osim novogodišnjih koncerata, priređeno je mnoštvo različitih sadržaja u okviru „Banjalučke zime“. Svi sugrađani i posjetioci već od početka decembra uživaju u zimskoj čaroliji i bogatoj ponudi „Zimzobala“ koji je ove godine uz sjajnu gastronomsku ponudu donio i bogat zabavni program.

Podsjećamo, Banjaluka je uz spektakularne koncerte Nataše Bekvalac u prisustvu brojnih sugrađana i gostiju dočekala novu 2026. godinu na platou kod sportske dvorane u Parku “ Mladen Stojanović“.

(Mondo)