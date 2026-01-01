Matej rođen pola sata nakon ponoći: Zlatnik za prvu banjalučku bebu u 2026. godini

Prva beba rođena u 2026. godini u Banjaluci dobila je na poklon zlatnik, koji je u ime gradonačelnika Draška Stanivukovića majci Angelini Pekez (27) uručila Adriana Basara iz gradskog Odjeljenja za brigu o porodici i demografiju.

Izvor: Branislava Vukelić

Basara je rekla da je danas veliki dan za Banjaluku i da rođenje svake bebe donosi sreću za porodicu, ali i za grad.

Ona je istakla da se grad Banjaluka trudi da olakša roditeljstvo i zdravo odrastanje i poželila da u budućnosti bude rođeno što više beba.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Nikola Šobot istakao je da je potrebno raditi na mjerama koje podstiču rađanje i zdravo odrastanje.

On je majci prvorođene bebe u Banjaluci čestitao prinovu.

"Ovo je povod koji nosi sreću, radost i daje novu nadu u novoj godini za novi i ljepši život. Bebi želimo svu sreću i zdravlje u životu, majci brz oporavak i odlazak kući i da se ovakvim povodima što češće srećemo", dodao je Šobot.

Majka Angelina Pekez rekla je da će se prvorođena beba u Banjaluci zvati Matej.

"Osjećam se sjajno, prelijep je i poseban osjećaj, koji se ne može opisati", rekla je Pekezova i dodala da je 1. januar poseban datum.

Ginekolog u Klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Republike Srpske Sladibor Lakić rekao je da je u porodilištu Univerzitetskog kliničkog centra u 2025. godini obavljeno 3010 poroda, a 31. decembra na 1. januar 13 i da se rodilo sedam dječaka i šest djevojčica.

Lakić je naveo da su od ponoći do zore rođene četiri bebe, dodavši da je prva beba rođena u 00.30 časova.

Sve bebe i majke su uspješno zbrinute.

"U odnosu na prethodnih pet do šest godina broj poroda polako opada, pa bi bilo dobro da svi malo razmislimo, pomognemo i nađemo načina da stimulišemo da taj broj sljedeće godine bude mnogo veći", istakao je Lakić.