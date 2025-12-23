logo
Enrike Iglesijas i Ana Kurnjikova dobili 4. dijete: Podijelili sliku, ali nisu rekli kog je beba pola

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Pjevač i bivša teniserka nisu skrivali sreću zbog prinove u porodici

Iglesijas i Kurnjikova dobili 4. dijete Izvor: Instagram/screenshot/annakournikova

Enrike Iglesijas (50) i Ana Kurnjikova (44) poznati su po tome da godinama unazad uspješno čuvaju svoju privatnost, te je mnoge iznenadilo kada se prije nekoliko meseci saznalo da je bivša teniserka ponovo u drugom stanju.

Sada je uslijedilo novo iznenađenje za fanove - Ana i Enrike postali su roditelji po četvrti put još 17. decembra, a radosnu vijest odlučili su da tek sada podijele sa javnošću. 

Oni su objavili fotografiju na svojim profilima, što je izazvalo veliku pažnju s obzirom da je ovog puta javnost imala priliku da odmah vidi kako prinova izgleda, što ranije nije bio slučaj sa njihovom djecom. Novi član porodice pridružio se blizancima Lusi i Nikolasu (8), kao i petogodišnjoj ćerki Meri.

Međutim Kurnjikova i Iglesijas su i ovog puta ostali dosljedni svom stilu – nisu otkrili pol niti njeno ime bebe, a ljudi su ponovo bili zbunjeni ovakvom odlukom. 

Na fotografiji se vidi novorođenče umotano u ćebe, sa bolničkom kapicom na glavi, kako mirno leži pored plišane igračke ljenjivca. Uz sliku, Enrike i Ana kratko su poručili: "Moje sunce 17.12.2025."

Detalji o bebi za sada ostaju tajna, a fanovima preostaje da strpljivo čekaju nove objave slavnog para.

Pogledajte još fotografija slavnog para:

