Ana Kurnjikova i Enrike Iglesijas čekaju 4. dijete: Godinama se krije od javnosti, a sada iznenadila sve

Slavni pjevač Enrike Iglesijas i nekadašnja teniserka Ana Kurnjikova postaće roditelji po četvrti put.

Bivša ruska teniserka Ana Kurnjikova i španski muzičar Enrike Iglesijas uskoro će po četvrti put postati roditelji – poznati par očekuje prinovu. Njihova ljubavna priča započela je još 2001. godine na snimanju spota za pjesmu "Escape", a od tada su nerazdvojni i važe za jedan od najskladnijih i najdugovječnijih parova na svjetskoj javnoj sceni.

Nakon godina zajedničkog života, 2017. Ana Kurnjikova je rodila blizance - sina Nikolasa i ćerku Lusi, dok je 2020. porodica postala bogatija za još jednu ćerku, Meri. Kroz nekoliko mjeseci stuže im još jedan brat ili sestra, piše "woman.ru".

Vjenčali se tek prije 2 godine

Iako su zajedno više od dvije decenije, medijima se pronela informacija da su Kurnjikova i Iglesijas odlučili su da brak ozvaniče u tajnosti tek prije dvije godine.

Iako detalje svoje porodične idile drže daleko od očiju javnosti, par ipak povremeno svijetu da uvid u djelić toga kako izgleda njihova svakodnevica. Tako je prije dvije godine Ana podelila zajedničku fotografiju na Instagramu kako bi čestitala svom izabraniku rođendan, a potom je u junu prošle godine povodom Dana očeva podelila Enrikeove fotografije sa svakim od njihovo troje djece.

Nedavno smo proslavljenu teniserku i svo troje djece videli na ekskluzivnim fotografijama koje je objavio "Dejli Mejl". Kurnjikova je, naime, vodila mališane - blizance Lusi i Nikolasa (7) i petogodišnju Meri - na časove borilačkih vještina.

Kurnjikova je bila obučena vrlo ležerno - nosila je bijelu duksericu, crni biciklistički šorts i patike, dok joj je kosa bila vezana u rep. Njena djeca bila su spremna za trening karatea - sa punim rancima na leđima - dok je najstarija ćerka Lusi u rukama imala i ogromnog plišanog medvjeda.

