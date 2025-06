Aleksandra Krunić trebala da bude nova Ana Kurnjikova: Rođena u Moskvi, ali je izabrala Srbiju

Aleksandra Krunić je ušla u polufinale Rolan Garosa, a ovo je sve što treba da znate o njoj.

Aleksandra Krunić je napravila jedan od najvećih rezultata u karijeri pošto je zajedno sa Anom Danilinom iz Kazahstana uspjela da se plasira u polufinale Rolan Garosa. Srpska teniserka je zajedno sa svojom partnerkom dobila prve nositeljke Katerinu Sinijakovu i Tejlor Tausend u četvrfinalu 7:5, 4:6, 6:2.

Nastavio se sjajan turnir u ženskom dublu za Srbiju pošto je prije ovog uspjeha Olga Danilović zajedno sa Anastasijom Potapovom stigla do četvrfinala. Nije uspjela u polufinale, a Aleksandra je prošla dalje i zna ko su joj rivalke. Biće to Norvežanka Ulrike Ejkeri i Japanka Eri Hozumi.

Do sada su Danilina i Krunić savladale prvo Magdu Linet i Bernardu Peru, zatim Jang i Vu, a zatim Muhamed i Šurs, a sada ih čeka meč karijere i šansa za finale grend slema. Ali ko je heroina Srbije koja je prije Novaka Đokovića uspjela da uđe u polufinale?

Počela tamo gdje i Safin, Kurnjikova...

Aleksandra Krunić ima 32 godine,visoka je 163 centimetra i profesionalno se bavi tenisom od 2008. godine. Zanimljivo je da je rođena u Moskvi, a osim srpskog tečno govori srpski, slovački, ruski i engleski.

Počela je da se bavi tenisom sa sedam godina i trenirala je u Spartaku iz Moskve. Tu su svoje prve korake napravili velikani poput Ane Kurnjikove, Elene Dementijeve, Marata Safina i Anastasije Miskine. Iako je imala ponude Rusije izabrala je Srbiju, a od početka karijere je odlična i u dublu.

Iz Zvezde u reprezentaciju sa Anom i Jelenom

Dobila je poziv Dejana Vraneša da igra za Srbiju 2010. godine pored Jelene Janković i Ane Ivanović, a u Srbiji je trenirala za Crvenu zvezdu. U karijeru je do sada u singlu uspjela da igra četvrto kolo US Opena davne 2014. godine, ali je u dublu stigla do četvrfinala svuda osim u Njujorku. U dublu ima sedam titula, a ostajala ih je sa Katerinom Sinijakovom, Ksenijom Knol, Šuko Aojamom, Ninom Stojanović. Magdom Linet i Sabrinom Santamarijom.

Prošle godine bila pred pucanjem

"Napraviću bolji raspored kada završim sa zaštićenim renkingom. Sada jurim po turnirima. Nije pametno, nikad to nisam radila, ali mi se završava to pred Vimbldon. Umorna sam, psihički, pod pritiskom sam. Sve mi se nakupilo. Treba da stanem, da počnem da treniram, da poboljšam neke stvari, nemam vremena za to. Poslije Vimbldona ću napraviti bolji plan, kada budem znala rang poslije turnira. Biću pametnija tada", rekla je Aleksandra Krunić prošle godine poslije poraza u prvom kolu Rolan Garosa. Djeluje da je od tada sve počelo da ide kako treba.

