Medicinsko čudo u Zagrebu: Ljekari tokom porođaja odstranili bebi ogroman tumor

Lekari Kliničkog bolničkog centra (KBC) Zagreb izveli su izuzetno složen i rizičan, prvi takav zahvat u Hrvatskoj, spasivši život novorođenčetu kome je dijagnostikovan tumor vrata veličine njegove glave.

Operacija je izvedena tokom samog porođaja, dok je beba bila samo djelimično izvađena iz majčine utrobe.

Tumor, otkriven tokom trudnoće, ekstremno je zatvarao disajne puteve, što je predstavljalo veliku opasnost po život novorođenčeta ukoliko bi se rodilo normalnim putem.

Ruža Grizelj, načelnica Zavoda za neonatologiju KBC-a Zagreb, objasnila je za RTL razlog za ovako kompleksan pristup:

"Bili smo svjesni da dijete ne bi moglo uspostaviti disanje ukoliko bi se rodilo normalnim putem. Bilo bi u ekstremno velikoj životnoj opasnosti, bez kiseonika i s teškim neurološkim posljedicama".

Zahvat tima od 20 stručnjaka

Operacija, koja je zahtijevala izvanrednu koordinaciju tima od preko 20 stručnjaka, izvedena je carskim rezom.

Dr Vesna Elveđi Gašparović, specijalistica ginekologije, pojasnila je za Indeks da je dijete tokom carskog reza bilo samo djelomično porođeno.

"Bila je porođena glava, vrat i dio prsnog koša. Na taj način smo kolegama s neonatologije osigurali pristup disajnim putevima djeteta. Osigurali smo plasiranje tubusa za disanje i tek kad su provjereni vitalni parametri mi smo mogli prerezati pupčanu vrpcu i reći da je dijete tek tada bilo rođeno", rekla je ona.

Tek nakon što su vitalni parametri osigurani, uslijedio je dvočasovni zahvat otorinolaringologa, uz asistenciju dječje hirurgije i kardiokirurgije.

Zdrava beba otpuštena kući

Ginekolozi su potvrdili da su i majka i beba dobro.

"Možemo reći da imamo zdravu bebu. Dijete je otpušteno na kućnu njegu i dalje će biti u njezi kolega s pedijatrije", zaključila je dr Elveđi Gašparović.

Operacija je okarakterisana kao izuzetno zahtjevna, a njena uspješnost predstavlja značajan medicinski iskorak.