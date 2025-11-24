Ruši se simbol Zagreba: Ministar saopštio odluku o neboderu Vjesnika

Ministar prostornog uređenja, gređevinarstva i državne imovine Branko Bačić rekao je da će "zgradu biti potrebno ukloniti".

Izvor: Facebook/screenshot/HRT Radio Sljeme

Zgrada Vjesnika u Zagrebu, koja je uništena u stravičnom požaru prošle sedmice, najvjerovatnije će biti srušenja.

Ministar prostornog uređenja, gređevinarstva i državne imovine Branko Bačić rekao je da će "zgradu biti potrebno ukloniti".

"Izvještaje koje smo dobili možemo prezentovati kroz zaključak Centra za potresno inženjerstvo. Definitivno je potrebno krenuti s uklanjanjem konstrukcije Vjesnika", rekao je minitar.

Bačić je naveo kako treba izraditi projekt rušenja, nakon čega će krenuti proces javne nabavke, a onda i rušenje.

(Telegraf/MONDO)