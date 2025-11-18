Gori i jutros: Zagrepčani u šoku posmatraju kako vatra guta Vjesnikov neboder

Požar koji je zahvatio Vjesnikov neboder u Zagrebu gasi 93 vatrogasaca sa 30 vozila.

Vjesnikov neboder na Slavonskoj aveniji u Zagrebu, u kojem je požar izbio juče malo prije ponoći, gori i jutros, padaju dijelovi fasade, a sa požarom su se cijelu noć borili zagrebački vatrogasci.

Procjenjuje se da će njegovo gašenje potrajati cijeli dan. Požar gasi 93 vatrogasaca sa 30 vozila.

"Radio sam tu gotovo 30 godina. Neboder je jako lijep iznutra, sve je drveno. A šta će biti sada nakon ovog požara? Dugo će tako stajati, ali neboder je na super mjestu, može mu se pristupiti sa svih strana, veliki je i ima perspektivu. Vidjećemo, u svakom slučaju žalosno je što se ovo dogodilo“, rekao je za Krunoslav iz Zagreba, koga su novinari Indexa jutros zatekli kod zgrade Vjesnika.

"Zvao sam vatrogasce. Čuo sam da je udario grom, a kad sam pogledao napolje i vidio da gori, nisam mogao da vjerujem. Prvo je gorjelo na vrhu, a onda se spuštalo na niže spratove… Vatrogasci su gasili, sve su zatvorili, pravi su profesionalci… A mislim da je do instalacija, ali ko zna… Srušiće se to", rekao je Ilija, koji živi u blizini.

"Srušiće taj neboder, neka se napravi novi"

"Živim u blizini, čuo sam vatrogasce, ali nisam znao šta je, dok nisam pročitao i vidio. Srušiće taj neboder, neka se napravi novi, samo neka nečemu služi. Nije više bio ni lijep kao prije. Sreća što niko nije bio unutra. A od čega? Ili od groma koji je sinoć puknuo, ili od starih instalacija, ne može biti ništa drugo", kaže jedan Zagrepčanin.

"Živim tu otkad se Vjesnik gradio. Strašno. Nisam vidjela ništa, ali sam čula vatrogasce kako jure po noći. Jutros me zove sestrić da gori, nisam mogla da vjerujem. Samo da se ne uruši, nikad ne znaš šta može da se desi, baš grozno. Šta je uzrok? Ljudi pričaju da je do instalacija, ali ne znam da li vjerujem u to… Samo znam da je sada gotovo, nema ga više", kaže jedna penzionerka.

Vatrogasci se nadljudski bore sa vatrenom stihijom

O složenosti gašenja ovog požara, za Hrvatski radio govorio je zapovednik JVP Grada Zagreba Siniša Jembrih. Nakon dojave o požaru vatrogasci su se, kaže, "sjurili na vrh", počeli da gase, ali su u tom trenutku vidjeli da gori i ispod njih, što je, ističe, izuzetno opasno, i "gorilo je na više mjesta".

"To može da pokaže da je došlo do neke katastrofalne greške, odnosno nečega na instalacijama, tako da su u stvari te instalacije uzrokovale požar po cijeloj vertikali zgrade, što je izuzetno opasno", izjavio je Jembrih.

Naveo je da su vatrogasci nakon toga morali da se povuku i gase požar spolja, što nije efikasno, jer se požar mora gasiti iznutra.

"Ali jednostavno, bilo bi preopasno ulaziti u prostor zahvaćen požarom, pogotovo ako imate požar ispod sebe", objasnio je Jembrih.

