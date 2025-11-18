Vatrogasci otkrili jezive detalje požara u neboderu Vjesnika: Evo kako je gašenje vatre izgledalo iznutra

Ubrzo nakon početka intervencije požar se proširio na sve spratove od 5. naviše, zbog čega su vatrogasci morali hitno napustiti objekt i preći na spoljašnje gašenje zgrade Vjesnika u Zagrebu.

Izvor: HINA multimedija/youtube/Printscreen

Vjesnikov neboder u Zagrebu sinoć je progutao plamen, a vatrogasci su se cijelu noć borili sa vatrenom stihijom. Gašenje požara još traje, a na terenu su sve raspoložive snage.

Vatrogasci su opisali kako je izgledalo gašenje.

"Primili smo jednu dojavu o gustom crnom dimu i vidljivom plamenu koji izlazi iz zgrade Vjesnika na više katova. Po dolasku na mjesto intervencije, vatrogasne snage započele su gašenje na 15. spratu. Ubrzo nakon početka intervencije požar se proširio na sve spratove od 5. naviše, zbog čega su vatrogasci morali hitno napustiti objekt i preći na gašenje spolja. Gašenje spolja je bilo otežano zbog pada stakla i dijelova konstrukcije s viših spratova. Nakon regrupisanja započeli smo detaljan pregled i gašenje objekta od podruma ka vrhu, kako bismo spriječili da požar ponovo preseče odstupnicu", objavili su zagrebački vatrogasci uz fotografije koje prikazuju kako je intervencija izgledala iznutra.

Požar u Zagrebu zahvatio više spratova

Veliki požar izbio je kasno sinoć u neboderu novinske kuće Vjesnik u Zagrebu i još nije ugašen, javljaju hrvatski mediji.

Požar je zahvatio više spratova, a, prema trenutnim informacijama, u trenutku izbijanja vatre u zgradi nije bilo nikoga.

U cijelom objektu je zatvoren gas i isključena električna energija.

(MONDO)