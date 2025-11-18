logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vatrogasci otkrili jezive detalje požara u neboderu Vjesnika: Evo kako je gašenje vatre izgledalo iznutra

Vatrogasci otkrili jezive detalje požara u neboderu Vjesnika: Evo kako je gašenje vatre izgledalo iznutra

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Ubrzo nakon početka intervencije požar se proširio na sve spratove od 5. naviše, zbog čega su vatrogasci morali hitno napustiti objekt i preći na spoljašnje gašenje zgrade Vjesnika u Zagrebu.

Detalji požara u zgradi Vjesnika Izvor: HINA multimedija/youtube/Printscreen

Vjesnikov neboder u Zagrebu sinoć je progutao plamen, a vatrogasci su se cijelu noć borili sa vatrenom stihijom. Gašenje požara još traje, a na terenu su sve raspoložive snage.

Vatrogasci su opisali kako je izgledalo gašenje.

"Primili smo jednu dojavu o gustom crnom dimu i vidljivom plamenu koji izlazi iz zgrade Vjesnika na više katova. Po dolasku na mjesto intervencije, vatrogasne snage započele su gašenje na 15. spratu. Ubrzo nakon početka intervencije požar se proširio na sve spratove od 5. naviše, zbog čega su vatrogasci morali hitno napustiti objekt i preći na gašenje spolja. Gašenje spolja je bilo otežano zbog pada stakla i dijelova konstrukcije s viših spratova. Nakon regrupisanja započeli smo detaljan pregled i gašenje objekta od podruma ka vrhu, kako bismo spriječili da požar ponovo preseče odstupnicu",  objavili su zagrebački vatrogasci uz fotografije koje prikazuju kako je intervencija izgledala iznutra.

Požar u Zagrebu zahvatio više spratova

Veliki požar izbio je kasno sinoć u neboderu novinske kuće Vjesnik u Zagrebu i još nije ugašen, javljaju hrvatski mediji.

Požar je zahvatio više spratova, a, prema trenutnim informacijama, u trenutku izbijanja vatre u zgradi nije bilo nikoga.

U cijelom objektu je zatvoren gas i isključena električna energija.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

požar Zagreb neboder

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ