Požar gasi 93 vatrogasaca s 30 vozila. Uzrok požara još nije poznat.
Veliki požar izbio je kasno sinoć u neboderu novinske kuće Vjesnik u Zagrebu i još nije ugašen, javljaju hrvatski mediji.
Požar je zahvatio više spratova, a, prema trenutnim informacijama, u trenutku izbijanja vatre u zgradi nije bilo nikoga.
U cijelom objektu je zatvoren gas i isključena električna energija.
U galeriji pogledajte fotografije sa lica mjesta:
Gori neboder Vjesnika u Zagrebu: Borba sa vatrenom stihijom traje cijelu noć
(Nezavisne /MONDO)