Izbio veliki požar na univerzitetu: Drama u Varšavi, evakuisano oko 200 ljudi

Izbio požar na fakultetu u Varšavi zbog zapaljene električne table, oko 200 ljudi evakuisano.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

U zgradi Geološkog fakulteta Univerziteta u Varšavidanas je izbio je požar, nakon što se zapalila električna razvodna tabla.

Oko 200 ljudi je evakuisano pošto je jedan od tehničkih radnika prijavio dim, saopšteno je iz Opštinskog štaba Državne vatrogasne službe, prenosi Radio Varšava.

Napominje se da su na lice mjesta upućena 24 vatrogasca.

Niko nije povrijeđen u incidentu, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

(Telegraf/MONDO)