logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izbio veliki požar na univerzitetu: Drama u Varšavi, evakuisano oko 200 ljudi

Izbio veliki požar na univerzitetu: Drama u Varšavi, evakuisano oko 200 ljudi

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Izbio požar na fakultetu u Varšavi zbog zapaljene električne table, oko 200 ljudi evakuisano.

Požar na fakultetu u Varšavi Izvor: MONDO/Uroš Arsić

U zgradi Geološkog fakulteta Univerziteta u Varšavidanas je izbio je požar, nakon što se zapalila električna razvodna tabla.

Oko 200 ljudi je evakuisano pošto je jedan od tehničkih radnika prijavio dim, saopšteno je iz Opštinskog štaba Državne vatrogasne službe, prenosi Radio Varšava.

Napominje se da su na lice mjesta upućena 24 vatrogasca.

Niko nije povrijeđen u incidentu, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga. 

(Telegraf/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

požar Varšava fakultet

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ