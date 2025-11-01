Stradalo 78 ljudi: Sud u Turskoj izrekao 11 doživotnih kazni zbog požara u hotelu

Sud u Turskoj osudio je 11 ljudi na doživotni zatvor zbog požara u kojem je u januaru poginulo 78 ljudi u hotelu u skijalištu na planini Bolu na sjeverozapadu zemlje.

Među osuđenima je Halit Ergul, vlasnik hotela "Grand Kartal", koji se nalazi u skijalištu Kartalkaja, 295 kilometara istočno od Istanbula, javila je državna televizija.

Sud je izrekao kazne i Ergulovoj supruzi i njihovim dvjema kćerkama, koje su bile dio uprave hotela.

Smrtonosni požar izbio je u noći između 20. i 21. januara u restoranu "Grand Kartala" i brzo se proširio na svih 12 spratova objekta u kojem je boravilo 238 gostiju.

Trideset četvoro djece je među 78 poginulih u požaru, koji se dogodio tokom školskog raspusta, kada mnoge porodice iz Ankare i Istanbula odlaze na skijanje na planinu Bolu.

Još 137 ljudi je povrijeđeno, pošto su gosti u panici skakali kroz prozore.

