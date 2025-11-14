logo
Utvrđen uzrok požara u tuzlanskom Domu penzionera u kome je stradalo 15 ljudi

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Požar u Domu penzionera u Tuzli, u kojem je smtrno stradalo 15 osoba, izazvao je kratak spoj na provodnicima priključnog kabla radio-prijemnika, koji je bio priključen u utikač, stisnut između madraca na krevetu, zida i metalnog dijela kreveta u sobi jednog od štićenika.

kabl od radija izazvao požar u Tuzli Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

U nalazu i mišljenju vještaka elektrostruke navedeno je da je osnovni uzrok prvo mehaničko, a zatim i termičko opterećenje kabla.

Nalaz i mišljenje vještaka o uzrocima požara su početni dio istražnih radnji koje se provode kako bi se utvrđivala odgovornost i propusti, u cilju prikupljanja činjenica da li bi posljedice bile izbjegnute ili umanjene, dodaje se u saopštenju.

Iz Tužilaštva navode da će istraga biti opsežna i detaljna, te da će se utvrditi sve okolnosti nastanka požara, odnosno uzročno posljedična veza, odgovornost i propusti u radu, kao i sve činjenice u vezi sa mjerama sigurnosti i protivpožarne zaštite u objektu.

Istraga je usmjerena na utvrđivanja krivične odgovornosti, odnosno elemenata za postojanje osnovane sumnje da su službene ili odgovorne osobe počinile krivična djela.

U saopštenju se ističe da su u toku i saslušanja svjedoka.

Od posljedica požara smrtno je stradalo 15 osoba, a povrijeđeno je više od 30 osoba. Obdukcije tijela dvije žene koje su preminule sinoć biće urađene u skorije vrijeme.

Tuzla požar uzrok žrtve

