Preminula još dva korisnika Doma penzionera iz Tuzle: Broj žrtava porastao na 15

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla u toku protekla 24 časa preminula su dva pacijenta od posljedica požara koji se dogodio u tuzlanskom Domu penzionera, saopšteno je danas iz UKC-a.

Preminule još dvije osobe od posljedica požara u tuzli Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Na hospitalizaciji u UKC-u se nalazi pet pacijenata.

Na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju hospitalizovana su dva pacijenta, od kojih jedan na respiratoru.

Na Klinici za interne bolesti nalazi se jedan, a na Klinici za plućne bolesti dva pacijenta.

U požaru, koji je 4. novembra zahvatio Dom penzionera, stradalo je ukupno 15 štićenika ovog doma, dok je povrijeđeno 30, među kojima su bila tri policajca i šest vatrogasaca, dok su ostali korisnici i zaposleni u Domu penzionera Tuzla.

