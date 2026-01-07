Revolucija pod morem: Tunel od 8,7 milijardi evra spaja Evropu i Afriku ispod Gibraltara

Sam tunel trebalo bi da bude dug oko 42 kilometra, od čega bi se gotovo 27 kilometara trase nalazilo ispod morske površine.

Ambiciozni plan izgradnje podvodnog tunela koji bi povezao Afriku i Evropu dobio je novi podsticaj.Projekat vrijedan 8,7 milijardi evra, koji podrazumijeva izgradnju željezničkog tunela ispod Gibraltarskog moreuza između Španije i Maroka, u nedavnoj studiji izvodljivosti ocijenjen je kao "tehnički izvodljiv".

Studiju su, u ime španske vlade, sproveli njemački stručnjaci za tunelogradnju iz kompanije "Herenkneht", a u njoj se navodi da je bušenje željezničkog tunela moguće primenom postojeće tehnologije. Ipak, projekat se suočava sa brojnim tehničkim izazovima, zbog čega istraživači trenutno detaljnije ispituju praktičnost izgradnje najzahtevnijih dionica ispod podmorskog praga Kamarinala, područja poznatog po izuzetno složenim geološkim uslovima.

Očekuje se da će španska konsultantska kuća "Ineko" do 2027. godine izraditi detaljnu projektnu dokumentaciju, uz nadu da bi već iste godine mogla da dobije i zvanično odobrenje vlade. Prema sadašnjim planovima, tunel bi bio dug oko 42 kilometra, dok bi gotovo 27 kilometara njegove trase bilo potopljeno. Iako konačna dubina još nije precizno definisana, procjenjuje se da bi tunel prolazio na oko 420 metara ispod nivoa mora, što je višestruko dublje u poređenju sa Evrotunelom ispod Lamanša, čija maksimalna dubina iznosi 74 metra.

Revolucionarni sistem

Ukoliko se projekat realizuje, tunel ispod Gibraltarskog moreuza postao bi jedan od najdužih na svijetu i predstavljao bi revolucionaran infrastrukturni sistem koji bi omogućio brži i jeftiniji transport robe između Afrike i Evrope. Osim teretnog saobraćaja, projekat bi značajno skratio i vrijeme putovanja putnika, put od Madrida do Kazablanke, koji trenutno traje oko 12 sati kombinacijom vožnje automobilom i trajektom, bio bi skraćen na svega pet i po sati putovanja vozom.

Inspirisana Evrotunelom koji povezuje Veliku Britaniju i sever Francuske, planirana podmorska željeznička veza sastojala bi se od dva odvojena tunela, od kojih bi svaki bio namijenjen saobraćaju u jednom smjeru. Putovanje bi započinjalo u Madridu, sa prvom stanicom u španskom gradu Alhesirasu, na samom jugu Iberijskog poluostrva, nakon čega bi trasa vodila ka Gibraltarskom moreuzu. Voz bi potom ulazio u tunel koji bi se prostirao između Punta Palome u španskoj pokrajini Kadiz i rta Malabata u blizini Tanžera, u Maroku. Po izlasku iz tunela, pretposljednja stanica bila bi u Tanžeru, dok bi krajnja destinacija bila Kazablanka.

Procjene pokazuju da bi samo putovanje kroz tunel trajalo oko 30 minuta, a saobraćaj bi obuhvatao i putničke brze AVE vozove i teretne kompozicije. Iako je u početku postojala nada da bi projekat mogao biti završen do 2030. godine, kako bi se poklopio sa Svjetskim prvenstvom u fudbalu koje zajednički organizuju Španija, Portugal i Maroko, stručnjaci su u međuvremenu odustali od tog roka. Kako navodi "Dejli mejl onlajn", takav vremenski okvir ocijenjen je kao "nerealan", imajući u vidu složenost projekta i činjenicu da se on još nalazi u ranoj fazi razvoja.

Prema sadašnjim procjenama, ukoliko projekat dobije zeleno svjetlo, terenski radovi mogli bi da započnu 2030. godine, dok je glavna faza izgradnje planirana u periodu između 2035. i 2040. godine, uz napomenu da su svi navedeni rokovi podložni promjenama.

