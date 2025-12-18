logo
Kina otvara najduži tunel na svijetu: Prolazi kroz planine Tjanšan i olakšaće život milionima putnika

Kina otvara najduži tunel na svijetu: Prolazi kroz planine Tjanšan i olakšaće život milionima putnika

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
1

Najduži tunel na svijetu kroz planine Tjanšan otvara se do kraja godine

Kroz planine za 20 minuta: Kina pušta u saobraćaj najduži tunel na svijetu Izvor: YouTube/Screenshot

U Kini se do kraja godine za saobraćaj otvara najduži tunel u svijetu na trasi auto-puta, saopštio je Guo Šeng, zamjenik direktora odjeljenja za saobraćaj regije Sinđang-Ujgur.

Tunel "Tjanšan šengli", dužine 22.13 kilometara, biće prečica za povezivanje južnih i sjevernih dijelova ove regije.

Tunel će skratiti višečasovnu vožnju preko planina Tjanšan na oko 20 minuta, prenijela je Sinhua.

Kada tunel bude operativan, vrijeme putovanja od regionalne prijestonice Urumćija do grada Korla, južno od planina Tjanšan, biće skraćeno sa sedam sati na oko tri sata.

Tunel "Tjanšan Šengli" dio je šireg infrastrukturnog projekta izgradnje auto-puta Urumći – Juli, koji ima strateški značaj za povezivanje sjevernih i južnih dijelova autonomne regije Sinđang - Ujgur. Riječ je o najdužem auto-putnom tunelu na svijetu, dugom 22.13 kilometara, koji prolazi kroz planinski masiv Tjanšan na nadmorskoj visini većoj od 3.000 metara.

Izgradnja tunela trajala je nekoliko godina i predstavljala je veliki inženjerski izazov zbog složenih geoloških uslova, niskih temperatura i čestih seizmičkih aktivnosti. Na projektu je učestvovalo više od 3.000 radnika, a korišćene su napredne tehnologije bušenja i savremeni bezbjednosni sistemi za ventilaciju, protivpožarnu zaštitu i nadzor saobraćaja.

Otvaranjem tunela, prelazak preko planina Tjanšan, koji je ranije trajao više sati i bio često otežan vremenskim uslovima, biće sveden na oko 20 minuta. Ukupno vrijeme putovanja između Urumćija i Korle skratiće se sa približno sedam na oko tri sata, što će značajno unaprijediti saobraćajnu povezanost, logistiku i ekonomski razvoj regije.

Kineske vlasti ističu da će ovaj infrastrukturni projekat doprinijeti jačanju regionalne trgovine, lakšem kretanju stanovništva i boljoj integraciji udaljenih područja, te imati važnu ulogu u širem razvoju zapadnih dijelova zemlje.

Brko

Ne bi se ja usudio kroz taj tunel, nema tih para. Vidio sam dovoljno o njihovoj kvaliteti građevine

