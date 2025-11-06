U Kini otvoren dvospratni viseći most: Pogledajte ovo čudo, 11,9 kilometara spektakla (Foto, video)

U istočnoj kineskoj provinciji Anhui otvoren je za saobraćaj prvi dvospratni viseći most sa zategama, dug 11,9 kilometara.
Prvi kineski dvospratni viseći most sa zategama otvoren je za saobraćaj u istočnoj kineskoj provinciji Anhui, prenijela je agencija Sinhua. Ovo je 11. most preko rijeke Jangce u provinciji Anhui.
Projekat povezuje brze puteve, međugradske željeznice i teretne pruge, omogućavajući transport između željeznice i riječnog saobraćaja. Juče je u rad puštena drumska dionica mosta duga 11,9 kilometara.
Tracking One Year of Progress on the Yanji Yangtze River Bridge— Jimu Focus (@jimuglobal)November 5, 2025
The Yanji Yangtze River Bridge is the world’s first suspension bridge with four main cables of different sags.
It connects Ezhou and Huanggang, serving as a key river-crossing project in Hubei.
The bridge is…pic.twitter.com/Dcyt0pgVWG
Očekuje se da će novi most značajno unaprijediti transportnu mrežu u delti rijeke Jangce i da će doprinijeti ekonomskom razvoju regiona. Objekat je projektovan i izgrađen prema visokim ekološkim standardima, budući da prolazi kroz Nacionalni rezervat prirode delfina rijeke Tongling i zaštićeno područje izvora vode za piće.
