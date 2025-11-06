logo
U Kini otvoren dvospratni viseći most: Pogledajte ovo čudo, 11,9 kilometara spektakla (Foto, video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

U istočnoj kineskoj provinciji Anhui otvoren je za saobraćaj prvi dvospratni viseći most sa zategama, dug 11,9 kilometara.

U Kini otvoren dvospratni viseći most Izvor: X/@jimuglobal/Printscreen

Prvi kineski dvospratni viseći most sa zategama otvoren je za saobraćaj u istočnoj kineskoj provinciji Anhui, prenijela je agencija Sinhua. Ovo je 11. most preko rijeke Jangce u provinciji Anhui.

Projekat povezuje brze puteve, međugradske željeznice i teretne pruge, omogućavajući transport između željeznice i riječnog saobraćaja. Juče je u rad puštena drumska dionica mosta duga 11,9 kilometara.

Očekuje se da će novi most značajno unaprijediti transportnu mrežu u delti rijeke Jangce i da će doprinijeti ekonomskom razvoju regiona. Objekat je projektovan i izgrađen prema visokim ekološkim standardima, budući da prolazi kroz Nacionalni rezervat prirode delfina rijeke Tongling i zaštićeno područje izvora vode za piće.

(Mondo.rs)

most Kina

