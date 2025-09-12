Arhitektonsko čudo: Najviši most na svijetu spreman za otvaranje

Najviši most na svijetu prošao je završne testove opterećenja i spreman je za otvaranje. Most Velikog kanjona Huađang u Kini dugačak je skoro tri kilometra i povezuje Liuži i Anlong.

Izvor: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Najviši most na svijetu prošao je završne testove opterećenja i spreman je za otvaranje. Naime, most Velikog kanjona Huađang u Kini dugačak je skoro tri kilometra i povezuje Liuži i Anlong, skraćujući putovanje od sat vremena na samo 90 sekundi.

Most će takođe imati staklenu stazu, a posjetioci će moći da isprobaju ekstremne sportove poput bandži skakanja i paraglajdinga, sve sa pogledom na spektakularni kanjon, poznat i kao "pukotina u Zemlji“, piše Biznisinfo.

World’s tallest bridge completes load test in China Izvor: You Tube

Ovaj viseći most se uzdiže 625 metara iznad rijeke Beipan i trenutno nosi titulu najvišeg mosta na svijetu. Očekuje se da će most biti zvanično otvoren krajem septembra 2025. godine, piše Poslovni dnevnik.

Izvor: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

(Bizportal/MONDO)