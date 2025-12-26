logo
Nikolina Šljivić demantovala navode da nije završila fakultet (FOTO)

Nikolina Šljivić demantovala navode da nije završila fakultet (FOTO)

Autor Nikolina Damjanić
3

Poslanica US, Nikolina Šljivić, oglasila se povodom tvrdnji medija da nema validnu diplomu pravnog fakulteta i da je "samo frizerka". Istakla je da su informacije neistinite, zatražila demante i objavila zvanične potvrde o svom obrazovanju i stručnom ispitu.

Nikolina Šljivić Izvor: Ujedinjena Srpska

U saopštenju koje je dostavila javnosti, Šljivić je istakla da se protiv nje vodi kampanja koja “nema veze sa činjenicama, profesionalnim standardima ni osnovnim ljudskim dostojanstvom”.

“Ovim putem iznosim svoju stranu priče i zahtijevam od medija da isprave sve neistinite, netačne ili neprovjerene informacije koje su objavili o meni”, navela je Šljivić. narodna poslanica Ujedinjene Srpske.

Ona je podsjetila da je studirala na visokoškolskoj ustanovi čija je potvrda o studiranju i sticanju diplome objavljena, te da je položila stručni upravni ispit, koji se ne može polagati bez validne diplome i pripravničkog staža. Šljivić je naglasila da su tvrdnje da je “završila fakultet za četiri mjeseca” i da je riječ o fakultetu na kojem nikada nije studirala, potpuna neistina.

Screenshot
Izvor: Nikolina Šljivić

Šljivić je u saopštenju istakla da je kampanja protiv nje uključivala lične napade, komentare o izgledu, zloupotrebu privatnih fotografija i širenje sadržaja sa anonimnih profila, te da je u cijeloj situaciji izostala podrška institucija, osim predsjednika stranke Ujedinjene Srpske, Nenada Stevandića, i Aktiva žena stranke.

Screenshot
Izvor: Nikolina Šljivić

Poslanica je također pojasnila kontekst izjave o frizerki, naglašavajući da je predsjednik stranke branio dostojanstvo tog zanimanja, a ne da je riječ o umanjivanju njenog profesionalnog integriteta.

“Ovo društvo mora da se zapita gdje su granice. Ne zbog mene, već zbog poruke koja se šalje svima koji se sutra mogu naći u istoj situaciji. Dalje se po ovom pitanju neću oglašavati, a protiv svih koji su iznijeli neistine biće preduzete odgovarajuće pravne radnje”, zaključila je Šljivić.

Screenshot
Izvor: Nikolina Šljivić

Podsjećamo, u novembru ove godine, Nikolina Šljivić imenovana je za vršioca dužnosti zamjenika direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Nakon toga, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je zaključak o pokretanju postupka protiv Šljivić zbog eventualne nespojivosti funkcija poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske i vršioca dužnosti zamjenika direktora. CIK je naveo da će u postupku utvrditi sve relevantne činjenice i donijeti rješenje po tom pitanju.

BL

Otkud sad ovaj fakultet izroni nakon mjesec dana tišine, mogli su joj barem bolji prosjek upisati

Krajišnik

Kako je za tri godine skupila 240 bodova?! I visokom ocjenom završila fakultet ...

Fanatico

@Krajišnik Prvu godinu studirala nesto drugo pa od druge se prebacila na pravo... na kraju joj sabrali sve godine

