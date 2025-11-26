logo
Nikolina Šljivić imenovana za zamjenicu direktora RUGIPP-a 1

Nikolina Šljivić imenovana za zamjenicu direktora RUGIPP-a

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
1

Samostalna poslanica u Narodnoj skupštini RS Nikolina Šljivić imenovana je za vršioca dužnosti zamjenika direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Nikolina Šljivić Izvor: Mondo - Slaven Petković

Vlada Republike Srpske Nikolinu Šljivić je na tu funkciju imenovala na posljednjoj sjednici, piše Capital. Odluka o imenovanju juče je objavljena u Službenom glasniku RS, a danas je stupila na snagu.

Ona je na tu funkciju imenovana umjesto funkcionera Ujedinjene Srpske Dušana Markovića. Marković je na tu poziciju došao u aprilu ove godine sa mjesta v.d. direktora Agencije za agrarna plaćanja, gdje ga je zamijenio stranački kolega i aktuelni šef Kluba poslanika Ujedinjene Srpske Aleksandar Trninić.

Podsjećamo, Trninić je za narodnog poslanika izabran kao kandidat SDS-a, ali je napustio tu stranku i prešao u Narodni front Jelene Trivić da bi kasnije ponovo promijenio dres i skrasio se u stranci Nenada Stevandića.

Nikolina Šljivić je u Narodnu skupštinu ušla sa kompenzacione liste DNS-a, ali nedavno je objelodanila da je napustila stranku Nenada Nešića i da će ubuduće djelovati kao samostalni poslanik. Sudeći po imenovanju na funkciju koja "pripada" US-u, Šljivićeva je politički angažman nastavila u stranci Nenada Stevandića.

Ona se ubraja među najmanje aktivne poslanike, jer nije zabilježeno da se javila za riječ, niti da je postavila neko poslaničko pitanje.

zole

US partija iz čijih redova se kandiduje najnestručniji kadar za odgovorne funkcije u RS

