Nikolina Šljivić imenovana za zamjenicu direktora RUGIPP-a

Samostalna poslanica u Narodnoj skupštini RS Nikolina Šljivić imenovana je za vršioca dužnosti zamjenika direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Vlada Republike Srpske Nikolinu Šljivić je na tu funkciju imenovala na posljednjoj sjednici, piše Capital. Odluka o imenovanju juče je objavljena u Službenom glasniku RS, a danas je stupila na snagu.

Ona je na tu funkciju imenovana umjesto funkcionera Ujedinjene Srpske Dušana Markovića. Marković je na tu poziciju došao u aprilu ove godine sa mjesta v.d. direktora Agencije za agrarna plaćanja, gdje ga je zamijenio stranački kolega i aktuelni šef Kluba poslanika Ujedinjene Srpske Aleksandar Trninić.

Podsjećamo, Trninić je za narodnog poslanika izabran kao kandidat SDS-a, ali je napustio tu stranku i prešao u Narodni front Jelene Trivić da bi kasnije ponovo promijenio dres i skrasio se u stranci Nenada Stevandića.

Nikolina Šljivić je u Narodnu skupštinu ušla sa kompenzacione liste DNS-a, ali nedavno je objelodanila da je napustila stranku Nenada Nešića i da će ubuduće djelovati kao samostalni poslanik. Sudeći po imenovanju na funkciju koja "pripada" US-u, Šljivićeva je politički angažman nastavila u stranci Nenada Stevandića.

Ona se ubraja među najmanje aktivne poslanike, jer nije zabilježeno da se javila za riječ, niti da je postavila neko poslaničko pitanje.