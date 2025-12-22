logo
Fakultet iz Beograda demantovao navode o "turbo diplomiranju" Nikoline Šljivić

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union – Nikola Tesla" u Beogradu saopštio je da Nikolina Šljivić nikada nije bila student ove visokoškolske ustanove, niti je na njoj diplomirala, demantujući navode iz pojedinih medija o navodnom "turbo diplomiranju".

Nikolina Šljivić Izvor: Mondo - Slaven Petković

Reakcija Fakulteta uslijedila je nakon objave teksta pod naslovom "Turbo studentica: Da li je Nikolina Šljivić za četiri mjeseca završila Pravni fakultet?“, koji je objavljen 20. decembra i potom prenesen u brojnim regionalnim medijima. Iz ove ustanove ističu da je riječ o netačnim i pravno neutemeljenim tvrdnjama, te da tekst sadrži više ozbiljnih propusta.

Kako navode, u spornom tekstu dolazi do miješanja dvije različite visokoobrazovne institucije, što, prema njihovim riječima, dovodi čitaoce u zabludu. Fakultet izričito naglašava da osoba po imenu Nikolina Šljivić nikada nije studirala niti stekla diplomu na Fakultetu za poslovne studije i pravo u Beogradu.

U saopštenju su demantovane i tvrdnje koje se odnose na akreditaciju ove visokoškolske ustanove. Iz Fakulteta navode da nisu tačne informacije prema kojima je ustanova prvi put akreditovana 2018. godine, kao ni navodi da je u međuvremenu izgubila akreditaciju.

Prema njihovim riječima, Fakultet je kontinuirano akreditovan pred Nacionalnim tijelom za akreditaciju i obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije (NAT), i to u tri uzastopna ciklusa – 2012, 2018. i 2025. godine. Kako ističu, ove informacije su javno dostupne i provjerljive na zvaničnoj internet stranici NAT-a, u okviru dijela "Vodič za studente".

Samostalna poslanica u Narodnoj skupštini RS Nikolina Šljivić imenovana je krajem novembra ove godine za vršioca dužnosti zamjenika direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

(Oslobođenje)

