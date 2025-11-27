TI BiH traži provjeru zakonitosti imenovanja Nikoline Šljivić u RUGIPP-u

Transparency International BiH podnio je prijavu zbog imenovanja poslanice Nikoline Šljivić na funkciju v.d. zamjenika direktora RUGIP-a, upozoravajući na moguće kršenje zakona i sukob interesa.

Transparency International BiH (TI BiH) podnio je prijavu Upravi za inspekcijske poslove Republike Srpske, odnosno Upravnoj inspekciji Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, tražeći provjeru zakonitosti imenovanja Nikoline Šljivić, poslanice u Narodnoj skupštini RS, na funkciju vršioca dužnosti zamjenika direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIP), piše Capital.

Prijava je uslijedila nakon što se u medijima pojavila informacija o njenom imenovanju.

U TI BiH podsjećaju da prema Zakonu o državnim službenicima RS funkcija zamjenika direktora republičke uprave spada u kategoriju državnih službenika, a zakon izričito zabranjuje da neko istovremeno obavlja poslaničku dužnost i posao državnog službenika. Uz to, navode da je zabranjeno obavljanje bilo koje druge dužnosti koja može dovesti do sukoba interesa.

Organizacija dodatno skreće pažnju na to da je Šljivić vlasnica Frizersko-kozmetičkog salona "Glamour Beauty House", registrovanog kao samostalna djelatnost. Upravo to, prema njihovim navodima, predstavlja još jedan osnov za potencijalni sukob interesa.

"Zakon zabranjuje da se za državnog službenika postavljaju osobe koje se bave samostalnom djelatnošću. Posebno je zabrinjavajuće što se Šljivić imenuje na rukovodeću poziciju, koja nosi viši stepen odgovornosti i etičkih obaveza. Lice koje se bavi samostalnom djelatnošću nalazi se u sukobu interesa i ne može zasnovati radni odnos kao državni službenik u republičkom organu uprave", navode iz TI BiH.

Istovremeno, organizacija se obratila i Centralnoj izbornoj komisiji BiH radi utvrđivanja da li je ovim imenovanjem prekršen i Izborni zakon BiH.

TI BiH podsjeća i da je Nikolina Šljivić nedavno napustila Demokratski narodni savez, prešavši u red nezavisnih poslanika koji djeluju u okviru vladajuće većine u Narodnoj skupštini RS. Prema njihovoj ocjeni, to dodatno otvara pitanje političkih imenovanja, trgovine funkcijama i nezavisnosti zakonodavne vlasti.

"Ovakva praksa još jednom pokazuje sistemski problem u primjeni propisa o nespojivosti funkcija u Republici Srpskoj. Zakoni se često tumače selektivno, u skladu s političkim okolnostima, što urušava povjerenje građana u institucije i obesmišljava mehanizme za sprečavanje sukoba interesa", zaključuju iz TI BiH.