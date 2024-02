Komisija utvrdila sukob interesa: Izrečene sankcije funkcionerima na svim nivoima BiH

Komisija za odlučivanje o sukobu interesa BiH danas je pri trećem pokušaju uspjela da okupi kvorum, te usvoji niz odluka usmjerenih na izricanje sankcija za pojedine funkcionere na svim nivoima u BiH

Donesene su odluke o sankcijama protiv Obrena Petrovića, Miloša Pepića, Irene Šiško, Draška Milinovića i Aleksandra Zolaka, dok su obustavljeni postupci protiv Sanjina Kodrića, Nermina Nikšića i Mirela Pelidija.

Takođe, pokrenuti su postupci zbog sukoba interesa protiv Muniba Jusufovića, Dragana Bogdanića, Jelene Račić, Dragana Kneževića i Amela Kovačevića.

Akteri o odluci o sankcijama mogu da se izjasne 15 dana nakon što ih dobiju.

Kako je istaknuto u raspravi, Kodrić je istovremeno bio član Upravnog odbora Agencije za visoko obrazovanje i predsjednik Bošnjačke zajednice kulture "Preporod" u BiH.

Predsjedavajuća Komisije Mira Pekić rekla je da izricanje sankcije ne bi bilo svrsishodno jer on više nije funkcioner.

Ukazano je da je sin Obrena Petrovića, dok mu je otac bio poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, istovremeno bio vršilac dužnosti zamjenika direktora "Vodovod" Doboj.

Kako je navedeno, prijedlog sankcije za Petrovića je 10 odsto od jedne plate, odnosno oko 500 KM.

"U izjašnjenju Petrovića navedeno je da uopšte nije bio svjestan sukoba interesa", rekao je član Komisije Radovan Kovačević i napomenuo da je sin podnio ostavku mjesec nakon pokretanja postupka.

Irena Šiško, dok je bila zamjenik direktora Agencije za visoko obrazovanje, njen suprug je bio direktor preduzeća "Zabrišće" Livno, koje je sklapalo ugovore sa institucijama.

Za Nermina Nikšića je istaknuto da je, dok je bio poslanik u Federalnom parlamentu od 2018. do 2022, njegov sin istovremeno bio suvlasnik i direktor jednog preduzeća u Konjicu koje je poslovalo sa institucijama.

"Budući da Nikšić nema mandat u institucijama BiH, tako i nema novčane kazne", istakla je Pekićeva.

Član Komisije Safet Softić doveo je u pitanje metode odlučivanja o sukobu interesa, navodeći da ne treba biti privatnih mišljenja o pojedinim slučajevima.

Mirela Pelidija je bila članica Žalbenog vijeća pri Savjetu ministara, a istovremeno i član Uprave "Arselor Mital", koje je primilo pomoć od 700.000 KM. Predložena je sankcija od 20 odsto od dvije mjesečne plate.

Draško Milinović je istovremeno bio direktor Republičke agencije za komunikacije /RAK/ i Teniskog saveza Republike Srpske koji se finansira iz budžeta institucija. Za njega je predložena sankcija 50 odsto od plate šest mjeseci, ali je prilikom glasanja iznos kazne smanjen na 10 odsto.

Član Komisije Radovan Kovačević je tokom diskusije rekao da je riječ o novcu koji je odmah proslijeđen Tenskom savezu, da su izgrađeni teniski tereni, organizovan "Srpska open" i da od toga imaju korist i Banjaluka, Republika Srpska i BiH.

U vrijeme kada je Zolak bio direktor Agencije za lijekove, njegova majka je bila član Skupštine TNT Banjaluka koja je sklapala ugovore sa institucijom od 5.566 maraka, te je donesena odluka da je postojao sukob interesa.

Kada je riječ o odluci o pokretanju postupka, za Bogdanića je ustanovljeno da je bio poslanik od 2018. do 2022, a njegova supriga je od 2019. do 2021. bila direktor ZTC Banja Vrućica, čiji je on suvlasnik, te je ovaj banjski kompleks poslovao sa institucijama BiH.

Član Komisije Radovan Kovačević je na sjednici rekao da se Bogdanić već povukao iz politike, te da zbog Banje Vrućice, gdje se liječe ljudi koji nemaju gdje drugo da se liječe, zapravo zaslužuje pohvale, a ne šest mjeseci 20 odsto od plate.

Jusufović, protiv kojeg je pokrenut postupak, bio je delegat u Domu naroda u periodu od od 2020. do 2022, a njegov sin Jasmin obavljao je funkciju člana UO Luka Brčko.

Dragan Knežević je član Upravnog odbora Agencije za bezbjednost hrane, a istovremeno je od 2021. do 2022. bio i v.d. direktora Veterinarskog centra Banjaluka koje je sklapalo ugovore sa institucijama u iznosu većem do 5.000 KM.

Siniša Vidović je savjetnik zamjenika ministra civilnih poslova 2021. do 2023, a istovremeno je bio i osnivač i vlasnika hotela "Vidović", a njegova supruga vlasnik preduzeća "Auto komerc" koji su sklapali ugovore sa institucijama u iznosu većem od 5.000 KM.

Amel Kovačević je bio savjetnik ministra Elmedina Konakovića od 1. februara do 9. oktobra 2023. godine. Prema prijavi "Transparensi internešenel BiH", iako nije protekao rok od šest mjeseci nakon prestanka funkcije, imenovan je za v.d. generalnog direktora BH Telekom.

Sevlid Hurtić, koji je ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara, istovremeno je i osnivač i vlasnik preduzeća "NAM Tuzla" koje je poslovala sa institucijama koje se finansiraju iz budžeta u iznosu većem od 5.000 maraka.

Darko Šandara je savjetnik Nermna Nešića, a dok obavlja ovu funkciju istovremeno je i član Skupštine GP "Put" Istočno Sarajevo koje sklapa ugovore sa institucijama u iznosu većem od 5.000 KM.

Na sjednici je istaknuto i da je za sukob interesa prijavljen i Milorad Dodik i to za period dok je bio član Predsjedništva BiH, jer su njegovi srodnici u tom periodu dobijali javni novac iz institucija.

Neki članovi komisije su konstatovali da ova prijava nije pripremljena za sjednicu, da je neozbiljno da se samo sa listom papira dolazi bez valjanog objašnjenja i validnih podataka, te se o ovoj prijavi danas nije ni odlučivalo.

