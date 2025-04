Dodik: FBiH da isporuči Šmita, da se Srpska s njim obračuna

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je SNSD parlamentarna politička partija i da Kristijan Šmit podliježe sarajevskoj čaršiji.

Izvor: MONDO

Dodik je rekao da je visoki predstavnik za BiH Kristijan Šmit svoju "odluku o obustavi isplate budžetskih sredstava SNSD-u i Ujedinjenoj Srpskoj" donio jer se ne poštuju njegove odluke.

"Kako je moguće da druge političke partije primaju, a da ovo uskrati? Zašto, zato što ne poštujemo njega", rekao je Dodik novinarima u Istočnom Sarajevu.

Dodik, koji je i predsjednik Republike Srpske, rekao je da ne osjeća strah prilikom boravka u Istočnom Sarajevu i da obezbjeđenje ne određuje on, nego da procjenu vrši policija.

Šmit je danas donio odluku kojom se obustavljaju sve isplate budžetskih sredstava za finansiranje stranaka SNSD i Ujedinjena Srpska i da njeno nepoštovanje podliježe krivičnoj odgovornosti.

Dodik je odgovorio da je rješenje situacije u BiH u tome da Federacija BiH isporuči Kristijana Šmita da se Srpska obračuna sa njim, procesuira ga i zatvori zbog lažnog predstavljanja i pokušaja ukidanja BiH.

"Mi bismo to rado uradili. Ako se pojavi na prostoru Republike Srpske i budemo dovoljno informisani o tome, mi ćemo ga uhapsiti i neće mu pomoći njegovi trabanti koji ga hrabre", istakao je Dodik.

On je naveo da je dio rješenja da odu Šmit i njegove odluke, dok će Republika Srpska akte koji su bili reakcija na njih obustaviti od primjene i krenuti u dogovor o mogućoj BiH.

"Samo moguća BiH može biti uspješna, nametnuta BiH neće i ne može biti uspješna. Nametnuti priču o BiH čitavoj Republici Srpskoj ili njenoj većinskoj političkoj volji je iluzija", rekao je Dodik novinarima u Istočnom Sarajevu.

Ponovio je da je kriza u BiH prisutna jer se ne poštuju Dejtonski sporazum i Ustav, kao i zbog toga što su Bošnjaci dozvolili da dođe stranac i mimo Ustava nameće zakone i rješenja, a onda se pridržavaju tih rješenja zloupotrebljavajući institucije na nivou BiH.

Dodik je dodao i da prave lažni narativ kako funkcioneri i Republika Srpska krše ustavni poredak ignorišući činjenicu da je ustavni poredak prekršio Šmit, lažni gubernator koji je došao koristeći fašističke metode da nametne volju.

"Nijedna zemlja ne preživljava ovakve internvencije u Ustav i uvjeren sam da neće ni BiH", rekao je Dodik.

On je dodao da Republika Srpska ne prihvata dalji nastavak skrnavljenja Ustava BiH, a ako neko to misli ignorisati, onda je to njihov problem.

Prema njegovim riječima, narativ kojim se krive oni koji brane ustavnu poziciju od neustavnih nametanja Šmita u političkom i medijskom diskursu u FBiH se tretiraju kao zvijeri koje treba hapsiti i privoditi.

Ponovio je da Sud i Tužilaštvo BiH ne postoje u Ustavu, a ako zemlja hoće da funkcioniše onda se mora poštovati Ustav, te napomenuo da nijedan visoki predstavnik nema ovlaštenja da nameće zakone i da bude predlagač zakona.

(Srna)