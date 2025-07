Hurtić se oglasio nakon što mu je zapaljen automobil: "Nije lako u kraju gdje non-stop neki laju"

Narodni poslanik Amir Hurtić, kojem je u noći između srijede i četvrtka izgorio automobil ispred kuće u dobojskom naselju Grapska, oglasio se danas na društvenim mrežama poručivši da ga ni ovakvi incidenti neće pokolebati.

Izvor: Amir Hurtić/Facebook

Narodni poslanik Amir Hurtić, kojem je u noći između srijede i četvrtka izgorio automobil ispred kuće u dobojskom naselju Grapska, oglasio se danas na društvenim mrežama poručivši da ga ni ovakvi incidenti neće pokolebati.

„Nije lako u kraju gdje non stop neki laju!!! Šta me sutra čeka – ne bojim se i hrabro dalje guram. Evo me opet, sjedim tu u avliji svojoj... Moji su drugovi biseri rasuti, ali ja ću vas čekati!!!“, napisao je Hurtić na svom Facebook profilu uz fotografije izgorjelog automobila.

Podsjećamo, Hurtićev automobil marke "Volkswagen" u potpunosti je izgorio u požaru koji je izbio nešto poslije ponoći 25. jula. Zahvaljujući brzoj intervenciji dobojskih vatrogasaca, vatra je lokalizovana, a povrijeđenih nije bilo.

Iz Policijske uprave Doboj tada je saopšteno da je uviđaj izvršen u prisustvu inspektora za eksplozivne materije i zaštitu od požara, ali da se zbog oštećenja nije moglo sa sigurnošću utvrditi šta je uzrokovalo požar. Dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj još nije dao pravnu kvalifikaciju događaja, a istraga je u toku.

(MONDO)