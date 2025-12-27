Gorska služba spasavanja brzo reagovala, više osoba pronađeno na Bjelašnici

Spasioci su uspjeli da na području Bjelašnice pronađu više osoba koje su se izgubile, objavila je Gorska služba spasavanja (GSS)Sarajevo.

Izvor: GSS Sarajevo

"Svi unesrećeni su na sigurnom i kreću se prema vozilima. Hvala našim spasiocima na brzoj i profesionalnoj reakciji", istaknito je na Fejsbuk stranici GSS Sarajevo.

Kako su naveli, ovom im je danas druga uspješna akcija spasavanja.

Upućen je apel svim planinarima i posjetiocima planina da se radi vlastite bezbjednosti kreću isključivo obilježenim i označenim planinarskim stazama.