Gorska služba spasavanja brzo reagovala, više osoba pronađeno na Bjelašnici

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Spasioci su uspjeli da na području Bjelašnice pronađu više osoba koje su se izgubile, objavila je Gorska služba spasavanja (GSS)Sarajevo.

Akcija gss sarajevo na bjelašnici Izvor: GSS Sarajevo

"Svi unesrećeni su na sigurnom i kreću se prema vozilima. Hvala našim spasiocima na brzoj i profesionalnoj reakciji", istaknito je na Fejsbuk stranici GSS Sarajevo.

Kako su naveli, ovom im je danas druga uspješna akcija spasavanja.

Upućen je apel svim planinarima i posjetiocima planina da se radi vlastite bezbjednosti kreću isključivo obilježenim i označenim planinarskim stazama.

