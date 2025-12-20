logo
Bijeljina piše istoriju: Kia postala prvi licencirani potražni pas u Republici Srpskoj

Bijeljina piše istoriju: Kia postala prvi licencirani potražni pas u Republici Srpskoj

Autor Dušan Volaš
0

Spasilački pas Kia i vodič Nenad Jovanović iz GSS Bijeljina položili su međunarodne ispite za potragu u ruševinama i na otvorenom terenu. Ovim je Kia postala prvi pas u istoriji Republike Srpske sa IRO/FCI licencom, čime su ojačani kapaciteti za spašavanje života.

Pas Kia postala prvi licencirani potražni pas u Republici Srpskoj Izvor: GSS Bijeljina

Iz Gorske službe spasavanja – stanica Bijeljina saopšteno je da su uspješno položeni međunarodni ispiti RH-T V i RH-FL V. Ovim postignućem, Kia je zvanično postala prvi potražni pas u istoriji Republike Srpske licenciran prema vrhunskim IRO/FCI standardima, što predstavlja ogroman iskorak za domaću službu spašavanja.

Iz GSS-a ističu da su za ovaj uspjeh zaslužni instruktori Dejan Ševković i Ivana Gajić, čije su znanje i posvećenost bili ključni u svakom koraku obuke.

"Takođe, velika zahvalnost upućena je odgajivaču Slaviši Vukoviću, koji je Kiu poklonio službi još kao štene, vjerujući u njen potencijal i rad spasilačkog tima", navode između ostalog iz GSS Bijeljina.

Ističu da položeni ispiti nisu samo sportski rezultat, već temelj za dalji razvoj potpuno operativne jedinice.

Gorska služba spasavanja u Bijeljini sada raspolaže resursom koji je obučen za najteže izazove – od pronalaska ljudi u srušenim objektima do potraga na nepristupačnim otvorenim prostorima.

Ovim uspjehom značajno su unaprijeđeni kapaciteti službe za reagovanje u kriznim situacijama, čime je bezbjednost građana podignuta na viši nivo.

